– Kiemelten fontos számunkra a fásítás és a zöld területek megőrzése. Ezért is nyilvánítottunk több területet védetté. A Győrkőc Liget ennek egy fontos sarokköve, mivel az új fák mellett egy kapcsolódási pontot is jelent a családoknak a várossal. Győr egy nagy család, amit ezzel a programmal is szeretnénk erősíteni mondta el a polgármester, aki három éve megálmodta a kezdeményezést.

A ligetben idén elültetett fákat a Busch-Hungáris szponzorálta és a Győr-Szol Zrt. végzik majd a gondozásukat. Emellett az igénylőknek arra is van lehetőségük, hogy a csemetét a saját lakókörnyezetükben ültessék el.

A ligetben az egyes sorokat állatfigurás táblával jelölték meg például, méhecskével vagy katicával, hogy könnyebben meg találhassák a családok a sajátjaikat. A egy-egy gyermek fájának pontos helyéről, valamint az igénylési lehetőségekről a www.gyorkocliget.hu oldal tájékozódhatnak.

Győrben az elmúlt egy évben 300 facsemetét és 1150 cserjét ültettek, és a zöldítés valamennyi városrészt érintette. A növények kiválasztásánál a szakemberek figyeltek arra, hogy főként a szűk utcákban és légvezetékekkel határolt területeken is ültethető fajokat válasszanak például oszlopos juhart, nyugati ostorfát, gömbkőrist, gömbmeggyet és gömbakácot.