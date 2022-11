Tudományos konferenciával folytatódott a községházán a költő emlékezetére szentelt nap, mely a Radnóti Miklós utolsó napja Abdán címet viselte. Többek között Ferencz Győző, aki a költő életét és munkásságát kutatta, Fűzfa Balázs, Sárközi Balázs és Gondon Győri János tartottak előadásokat a költő versei, munkássága és meggyilkolása témájában.

Könyvbemutatóval és kiállítás megnyitóval zárult a nap: Kőszegi Ábel Töredék című kötetét Fűzfa Balázs mutatta be, mely Radnóti Miklós utolsó hónapjairól számol be, Szabó Béla fotográfus pedig Radnóti-Bor-Abda című fotóskönyvét adta a nyilvánosság elé, kiállításban is megmutatva.