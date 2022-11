– Számítottunk arra, hogy az áram és a gáz után emelkedni fog a távhő díja is, ám nem gondoltuk, hogy ennyire. Ez átírta a terveinket, újra kellett gondolnunk a működésünket, ugyanis másként ezt a jelentős drágulást nem lehet kigazdálkodni – emelte ki az ügyvezető.

A Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetője, Csiszár Péter a Kisalföldnek elmondta: korábban október közepén indult a fűtési szezon. A távhőt most viszont a héten indították el, szekcionálva, éjszaka lekapcsolva.

– December 22-től január 22-ig nem lesznek programok sem a Flesch-központban, sem a Fehér Ló Közösségi Házban. A bérlőink természetesen ezen idő alatt is be tudnak jönni a kulturális központba, elektromos árammal lehet fűteni. Elmarad a városi fényfestés, a Mikulás-nap és a városi szilveszter. A Fehér Ló programjait is átköltöztetjük egészen jövő márciusig a Fleschbe – sorolta a változásokat Csiszár Péter.

Fotós: Kerekes István

A városi kft.-hez tartozik a Huszár Gál Városi Könyvtár is, ahol szintén várhatóak változások.

Januártól csökkent nyitvatartással fogadják az olvasókat: kedden, csütörtökön és pénteken lehet könyveket kölcsönözni és visszavinni.

– Az energiaválságnál öröm az ürömben, hogy felhívta a figyelmet a takarékoskodásra, illetve arra is, hogy átszervezéssel mennyit tudunk megspórolni. Sajnos a nyílászáróink többsége még eredeti, csak részleges felújítás történt az intézményben. Az Agora pályázat keretében mindenhol LED-izzókat szereltünk fel, a napelemek is nagyon sokat segítenek. A könyvtárnál történt nagyobb energetikai korszerűsítés – tette hozzá az ügyvezető.