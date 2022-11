A centrum kiemelt pálya­választási rendezvénye lesz a csütörtöki „Szakmák dél­előttje”, melynek keretében valamennyi szakképző iskola nyitott kapukkal várja az érdeklődő diákokat, hogy személyesen is megismerkedhessenek az oktatott szakmákkal és az intézményekkel. Ezenkívül minden iskola készül további nyílt napokkal és rendezvényekkel is a pályaválasztás előtt álló tanulók és szüleik részére. A soproni Digitális Közösségi Alkotóműhely (DKA) is várja az érdeklődő általános iskolás csoportokat, itt a diákok a digitalizáció és a robotika mellett a hagyományos szakmákkal ismerkedhetnek (könnyűipar, fémipar, faipar). A szakképzési centrum elkészítette a 2023/2024-es tanévre vonatkozó Középiskolai felvételi tájékoztató kiadványát, amit november második hetében juttatnak el az érintett általános iskolák hetedikes és nyolcadikos tanulóihoz. A kiadvány a honlapjukon is elérhető.