Az energiaár-emelkedés sújtja az önkormányzatokat is. Van, ahol az intézmények csökkentett nyitvatartásával spórolnak és olyan is, ahol szolgáltatások szűnnek meg. Fertőendréden a hivatalban pénteken szünetet rendeltek el, de terveznek a közvilágításon is spórolni. Fertőszentmiklóson a szabadidőközpontban és a könyvtárban rendelnek el péntekenként szünnapot.Az energiaár-emelkedés jelentősen sújtja az önkormányzatokat is, akik kénytelenek takarékossági intézkedéseket bevezetni. Van, ahol az intézmények csökkentett nyitvatartásával spórolnak, és olyan is, ahol szolgáltatások szűnnek meg.

A fertőendrédi önkormányzat számos intézkedést bevezetett már, de terveznek még továbbiakat is.

– Kénytelenek vagyunk takarékoskodni! A hivatal péntekenként zárva tart. A kollégákkal egyetértésben ezek a napok a szabadságok terhére mennek. A könyvtár nyitvatartásán is változtattunk, oly módon, hogy kizárólag előre egyeztetett időpontokban tudunk könyveket kiadni. A közvilágításon is szeretnénk spórolni, de még egyeztetés alatt áll a szolgáltatóval. A tervünk az, hogy minden második lámpatestet lekapcsoltatunk és az üzemidőt is csökkentenénk – mondta el Horváth Attiláné, Fertőendréd polgármestere. Hozzátette, az óvoda esetében azonfelül, hogy felhívták a kollégák figyelmét a takarékoskodás fontosságára, nem terveznek intézkedéseket. Ott a közelmúltban elvégezték a kazán cseréjét az energetikai pályázat keretében, de szükség esetén alternatív fűtésre is van lehetőség.

Horváth Attiláné kiemelte, az elmúlt években az intézményeiket folyamatosan korszerűsítették pályázati forrásból és önerőből, aminek most nagy hasznát veszik.

– A hivatalt külső szigetelésén túl napelemekkel is elláttuk, ezek fedezik az áramfogyasztást. Illetve hűtő-fűtő klímákkal oldjuk meg jelenleg a fűtést. Az áramszolgáltatóval érvényben lévő szerződésünk értelmében év végéig a korábbi árat fizetjük, januártól az emelt díjat kell kigazdálkodnunk – mondta a fertőendrédi polgármester.

Energiatakarékossági intézkedést vezetnek be Fertőszentmiklóson is, ahol a szabadidőközpontban és a könyvtárban szünnapot rendelnek el péntekenként. Továbbá ide tartozik még az is, hogy több településen, köztük Fertődön, Fertőszentmiklóson, Ivánban, Lövőn, Nagycenken, Sopronkövesden és Zsirán felfüggesztik a Soproni Járási Hivatal ügysegédeinek szolgálatát, akik az ügyfelek lakóhelyén segítik a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézését. A szolgáltatás csupán Fertődön marad meg. A kisebb települések működését tovább nehezíti az is, hogy a kormányhivatal szünetelteti a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat, azaz a kormányablakbusz-szolgáltatást 2023 márciusáig.