– Ez a program lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók és vállalatok személyes kapcsolatot teremtsenek. Volt olyan fiatal, aki már kész önéletrajzzal érkezett az egyik kiállító céghez – mondta el Zentai Effi, a Széchenyi István Egyetem Karrier Irodájának vezetője. – Ma 41 kiállító várta a hallgatókat, emellett az Emberi erőforrás tanácsadó MA képzéses tanulóink pedig egy pályaorientációs tanácsadó pontot is felállítottak. Átnézték a behozott önéletrajzokat és próba állásinterjút is tartottak. A rendezvény az egyetem hallgatói mellett a diplomások, a pályakezdők és a szakképzett fiatalok számára is rengeteg lehetőséget kínált.

A keddi börze mellett hétfőtől péntekig elérhető az allasborze.sze.hu, ahol közel 400 állásajánlat közül válogathatnak az érdeklődők. Emellett hasznos tippeket olvashatnak az önéletrajz- és kísérőlevél írásról, valamint az állásinterjúra való felkészülésről.