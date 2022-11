– Édesanyámék Zala megyei otthonától néhány háznyira él egy hattagú, szegény sorsú család. Két évvel ezelőtt jött a gondolat, hogy pénzt gyűjtök nekik azáltal, hogy felajánlom licitre a képeimet – mondta a Kisalföldnek Kránitz Roland. – Csatlakozott hozzám Molnár István természetfotós, és egy számunkra is hihetetlen összeg gyűlt össze. Levonva a költségeket 700 ezer forinttal leptük meg a családot – emlékezett vissza a megható pillanatokra Roland.

– Ebből nőtte ki magát az elképzelés. Tavaly bővült a részt vevő fotósok köre, és a végösszeg is emelkedett, meghaladta az 1,1 millió forintot. Ez további lendületet adott, így idén is elindult a jótékonysági licit. Még többen álltak az ügy mellé, amelyet „Fotósok egy jó célért” felhívásra keresve találhatnak meg az érdeklődők a Facebookon – emelte ki Roland, akitől megtudtuk, hogy Ágfalvától Győrön át Nyíregyházáig 28 fotós nyújt segítő jobbot.

A gyűjtés fővédnöke Csiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere és dr. Fábián Attila, a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora, a védnöke pedig dr. Szikszai Zoltán főorvos. Egy rászoruló családnak, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálatnak, a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesületnek és a Magyar Madármentők Alapítványnak, valamint a Soproni Állat- és Természetvédők Egyesületének szánják a támogatásokat. A fotókra december 1-jéig tehető ajánlat, a nyertes licitáló habkartonra nyomtatva kapja meg a képet 30×40-es méretben. A kezdőár 4000 forint mindegyik kép esetében.

De nem csak fényképekre lehet licitálni. Zselinszkyné Nikolett szervezésében jótékonysági Mikulás-bál is lesz december 3-án az Ágfalvi Fogadóban, annak bevétele is erre a célra megy. Támogatói jegyek is vásárolhatóak, illetve az egyik fotósnál a nyertesek egy-egy fotózással és a kedvencükről készülő képpel gazdagodnak. A licitre került alkotások témái a bennünket körülölelő természethez kapcsolódnak, nagyvadakat, jégmadarakat ábrázolnak, vagy épp mókás ürgéket. A győri Kapcsándi Zsuzsanna egyike azoknak, akik felajánlják képeiket.

– Ha van mód arra, hogy segítsek, akkor úgy gondoltam, nem maradhatok ki belőle – mondta Zsuzsanna, aki bízik benne, a nyilvánosság még nagyobb érdeklődéshez vezet. – Két éve fotózom a természetet, szeretek kint lenni a szabadban, a kedvencem a madarak, emlősök megörökítése. A beledi Molnár István a kezdetek óta részese a jó cselekedetnek.

– Jó a kezdeményezés, külön örülök, hogy az ország szinte minden részéből csatlakoztak fotóstársak. Emlékezetes volt látni a csillogó szemeket, amikor az első alkalommal átadtuk az összegyűlt támogatást a családnak, és így volt ez a folytatásban is. Reméljük, ezúttal is sokakat megmozgat a jó ügy.