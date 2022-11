A Vándor névre keresztelt csődör több mint egy hete nyomtalanul tűnt el, s azóta csak számtalan kérdést hagyott maga után.

– Múlt hét csütörtök este kiengedtem a többi lovammal együtt. Másnap reggel mentem ki újra hozzájuk, akkor láttam, hogy a többi ló az istállónál van, de Vándor nem volt ott. Ez azért is volt különös, mert ő a ménes vezére. Keresésbe kezdtem, de egy idő után kezdtem feladni, hiszen harminc év után már tudom, ha egy idős ló nem tér haza, akkor már nem biztos, hogy hazavárhatjuk – mondta el Nagy György, a ló tulajdonosa, aki több helyről kapott már információt az állat hollétéről. Így csak abban reménykedik, hogy Vándor még életben van, bár már kételkedik benne. – Aki elvitte, nem volt tudatában annak, hogy Vándoron van egy jel, ami rögtön felismerhetővé teszi.

Nagy György úgy bánt a lóval, mint saját gyermekeivel, ugyanis 16 évvel ezelőtt ő segítette világra.

– Teljes összhang volt köztem és Vándor között. Mindig tudta, mire gondolok. Nem kellettek szavak ahhoz, hogy irányítani tudjam – fűzte hozzá.

A barátságos állat az évek során sokak barátjává vált.

– Vándor egy nagyon bölcs, tiszta szívű ló. Hiába markáns a hatalmas megjelenése, ami kivívja a tiszteletet, azonnal a bizalmába fogadja az ember. Ő tanított meg mindent, hogyan kell az állatokkal bánni és elnyerni a tiszteletüket. A legkisebbektől a legnagyobbakig bárki megülhette, és Gyuri is előszeretettel lovagoltatta vele a gyerkőcöket. Azt mondhatom az egész lovarda nevében, hogy ő a barátunk! Azt is tudjuk, hogy ő is nagyon szeret minket – osztotta meg gondolatait Hoffmann Ella, aki tíz éve kisebb-nagyobb megszakításokkal rendszeresen lovagolt Vándorral.

Hozzátette, az eltűnése óta nagyon sokan aggódnak érte, s a ló tulajdonosában próbálják tartani a lelket. – Én is napi szinten kapok infókat, hogy hol érdemes megnézni, de még nem jártunk sikerrel.

Ha bárki látta, esetleg tudja a keresett állat hollétét, és a keresőit elvezeti hozzá, nyomravezetői díjjal jutalmazzák. Az információkat Nagy Györggyel oszthatják meg a +36-30/727-6089-es telefonszámon.