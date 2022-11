– A macskák, ha úgy érzik, baj van, gyakran elmennek, elbújnak. Ezért ha egy állat elpusztul, nem egyszerű megtalálni a testét – mondta el Nagy Tamás, a Szigetközi Állatbarátok Egyesületének elnöke.

– Mint kiderült, már augusztusban is tűntek el állatok, és most, az utóbbi két hétben szintén jelentősen megugrott az esetek száma. Az érintettekkel már egy közösségi portálon is indítottunk beszélgetést, hogy együtt lépjünk az ügyben. A rendőrséggel egyeztettünk és a feljelentést is megtettük.

A településen élő macskák körülbelül 90 százaléka gazdis cica, tehát van, aki gondoskodik róluk és hazavárja őket. Sok helyen gyerekek siratták kedvencüket.

Lapunk megkérdezte a győrzámolyi Szigetközi Állatgyógyászati Központot, mennyire gyakran találkoznak a praxisukban hasonló esetekkel. Sajnos nem egyedi, ami Győr­újfalun történik.

A győrújfalui Radnóti és Hársfa utca környékéről tűntek el az állatok mondta el Nagy Tamás, a Szigetközi Állatbarátok Egyesületének elnöke. A civilek feljelentést tettek a rendőrségen az ügyben.

Fotós: Huszár Gábor

– Rendszeresen előfordul az ilyen. Szerencsére az utóbbi időben nem tapasztaltunk kiugróan magas számot, de időről időre van egy nagyobb mérgezési hullám – mondta el dr. Fekete László kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos. – Győr­újfalu ebből a szempontból fokozottan érintett. Sok macskánál, valamint kertben tartott, illetve töltésen sétáló kutyánál is tapasztaltunk már mérgezést.

Dr. Fekete László azt is hozzátette, hogy általában tavasszal és ősszel gyakoribbak a véletlen esetek, például a fagyálló folyadék cseréjénél, de szándékos mérgezések egész évben jelentkeznek. A leggyakoribb a fagyálló, illetve a patkányméreg okozta mérgezés.

Az ügyben kerestük a rendőrséget is, akik megerősítették, hogy a győrújfalui állatmérgezéssel kapcsolatban a Győri Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya maradandó egészségkárosodást vagy pusztulást okozva elkövetett állatkínzás vétségének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen, amely jelenleg is zajlik. Az elkövető tettéért maximum két évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.