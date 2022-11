Újra meghosszabbítják az osztrák hatóságok a határellenőrzést a magyar, a szlovén és a szlovák határon - közölte pénteken az osztrák belügyminisztérium.

Magyarország és Szlovénia viszonylatában az intézkedés legalább jövő május közepéig fennmarad, a szlovák határon pedig december 12-ig maradnak érvényben.

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter azt mondta, a határellenőrzés meghosszabbítása fontos része az embercsempészet elleni küzdelemnek. Rámutatott, hogy Csehország hasonlóképpen meghosszabbította az ellenőrzéseket szlovák határán. Közölte azt is, hogy az intézkedésről az Európai Bizottságot is tájékoztatták. Az unióban Németország, Dánia és Franciaország is folytat határellenőrzéseket.

A schengeni övezetbe tartozó uniós tagállamoknak legfeljebb hat hónapig van lehetőségük határellenőrzést bevezetni a közbiztonságot érő komoly fenyegetés esetén. Ennek letelte után az intézkedés meghosszabbításához az adott országnak ismételten bizonyítania kell a súlyos biztonsági fenyegetés fennállását.