Sopronban is kigyúltak az ünnepi fények

Hivatalosan és ünnepélyesen is megnyílt a soproni adventi vásár a Mária-szobornál péntek este. A megnyitó alkalmával kapcsolták fel a város karácsonyfájának díszkivilágítását. Farkas Ciprián polgármester köszöntötte a jelenlévőket békés adventi várakozást kívánva. Ezután a gyerekekkel közösen nyomták meg azt a piros gombot, amitől a gyönyörű karácsonyfán egyszerre hétezer LED izzó fénye gyulladt fel.

A polgármester megjegyezte, az izzók mindegyike energiatakarékos, így az együttes fogyasztásuk alig ötszáz watt. Hozzátette, idén kevesebb utca kapott díszkivilágítást, és ahol vannak ünnepi fények, ott is mindenhol energiatakarékos LED fényforrásokat szereltek fel, de bízik benne, hogy így is meghitt lesz az adventi időszak. Azt is elmondta, hogy lezárult az adventi gyermekrajzpályázat, amire több mint négyszáz rajz érkezett. Ezek egyike szerepel majd a város karácsonyi képeslapján.

Már az első este sokan kilátogattak a vásárra, ahol az ajándékok, dísztárgyak mellett illatos puncs, forralt bor, langalló, kürtőskalács és sok más finomság fogadta a vendégeket. A soproni adventi vásár december 24-ig várja a vásárlókat, nézelődőket. Hétvégenként 20–21 óráig lesznek kint az árusok, hétköznap a forgalom függvényében rövidebb ideig.