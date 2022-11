A Magyar Madártani Egyesület Kisalföldi Csoportjának önkéntesei idén is végeztek kócsaggyűrűzést, a madarak megfigyelését a napokban összegezték.

– A csoport területén összesen 178 nagykócsag-fiókát jelöltünk meg a Fertő–Hanság Nemzeti Parkkal együttműködve – nyilatkozta lapunknak Pitó Andor. – Ebből 11 madarat már le is olvastak itthon vagy más európai országban. A legtávolabbi megfigyelés Hollandiában volt, amely légvonalban több mint 1000 kilométert jelent.

Az egyesület munkatársa elmondta, hogy a megyében stabilnak mondható a nagykócsag-párok száma. A Szigetköz nagyobb nádasaiban, a Hanságban és a Fertőn egy­aránt vannak költőtelepeik.

– Az MME önkénteseként segítünk be már több éve a nemzeti park munkájába, ma már gyűrűzőként. A madarakra a fém- mellett színes gyűrűt is helyezünk, amelynek segítségével messziről is azonosíthatók – folytatta a madármegfigyelő.

Győr-Moson-Sopron jellegzetes madara a kócsag. Fotó: Pitó Andor

– Magyarországon általában térségünkben gyűrűzik meg a legtöbb nagy kócsagot, illetve a madarak későbbi visszaolvasása is kiemelkedő. Az eddigi adatok alapján a kócsagok Nyugat-Európába járnak telelni, de az állomány jelentős része, ha talál elegendő táplálékot, áttelel hazánkban. A fagyok beálltával nem jutnának táplálékhoz, ezért indulnak meg nyugati-délnyugati irányba, ahol a fagymentes területeken találnak maguknak elegendő élelmet. Az utóbbi évek enyhébb téli időjárásának köszönhetően az állomány egyre nagyobb része tud áttelelni a Kárpát-medencében.

A nagy kócsagok kizárólag fiókaként, még a fészekben gyűrűzhetők, május-június között. Az egyedi jelölőgyűrűk segítségével a madár azonosíthatóvá válik, így újbóli észlelésekor megtudható, hogy hová vonult, hol táplálkozik, vagy évente ugyanarra a költőhelyre megy-e vissza fészkelni. A költési időszakban apró halak, kétéltűek, hüllők adják táplálékának nagy részét, míg télen a mezőgazdasági területeken próbálnak rágcsálókat fogni. Ebben az őszi-téli időszakban nem ritka, hogy tízes-húszas csapataikat lehet megfigyelni a földeken.