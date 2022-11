A VÉDA (Közúti Intelligens Kame- rahálózat) rendszeréhez tartozó komplex közlekedési ellenőrzési pont kialakítását a hegykői önkormányzat és a rendőrség együttműködésében végezték. – Osztrák mintára hazánkban elsőként a hegykői önkormányzat kezdeményezte a traffibox kihelyezését. A közlekedési morál javítása, a balesetek számának csökkentése volt a célunk az ellenőrzés növelésével. Azóta itt a térségben követett minket Fertőhomok és Fertőboz is – mondta lapunknak Szigeti István, Hegykő polgármestere.

– Fertőbozon a napokban helyezik üzembe a berendezést. Ennek azért van jelentősége, mert akkor lesz igazán hatásos a rendszer, ha minden Fertő-parti faluban lesz ilyen doboz. Akkor akár egy mérőműszerrel is meg lehet védeni a településeinket a gyors­hajtóktól – mondta el Szigeti István, Hegykő polgármestere, hozzátéve, hogy már Fertőszentmiklóson is tervbe vették a ­telepítését.

A sebességmérő készüléket időszakosan helyezik el valamelyik traffiboxban, természetesen az autósok nem tudják, épp melyikben van. Ezért aztán mindegyiknél lassítaniuk kell. A felvételek automatikusan a központi számítógépes adatbázisba jutnak, így akit gyorshajtáson érnek, tíz nap múlva kapja a csekket.

Pozitív tapasztalatok

– Beváltotta a hozzá fűzött reményeket a berendezés, a hegykői Kossuth utcában lakók is érzékelik forgalomcsillapító hatását. Az utazó bűnözőktől is véd, mert a kamerafelvételek alapján visszakövethető a mozgásuk. Amint híre ment a berendezés felállításának, az ország több pontjáról is kerestek polgármesterek, és érdeklődtek, hogyan lehet ­hozzájutni.

Fertőhomokon is hasznosnak bizonyult a három hónapja működő traffibox.

– Pozitívak a tapasztalataink, már a falu határában reflexszerűen fékez mindenki, bár az első időkben hallottam olyan helybéli­ről, aki harmincezer forintos csekket kapott – összegezte tapasztalatait Radovits Tibor ­ polgármester.

Győrben is lassítják a forgalmat

Győrben Vízivárosban, a Bárka utca–Víztükör utca kereszteződésénél találhatunk ilyen készüléket. Bárány István, a településrész önkormányzati képviselője lapunknak elmondta: a traffiboxot 2021-ben szerelte fel az önkormányzat és a rendőrség.

– Egy hosszú, forgalmas útszakaszról van szó. Jobbról-­balról lakóparkok határolják, a lakók jelezték az önkormányzatnak, hogy a gyorsan haladó forgalom miatt nagy a zaj. Kezdetben védőfalat szerettünk volna kihelyezni, de kivitelezése költséges lett volna számunkra, és a közművek miatt sem lehetett volna megfelelően elhelyezni. Úgy gondoltuk, inkább a forgalmat próbáljuk meg lassítani – részletezte Bárány István.

A doboz kihelyezése óta nőtt a közlekedésbiztonság, nem történnek balesetek az adott útszakaszon. Az önkormányzati képviselő szerint a sebességmérő visszatartó erővel is bír, sokan nem mernek gyorsan közlekedni itt, hiszen nem tudják, hogy éppen van-e benne kamera, vagy nincs.

Nem szükséges a folyamatos kezelői felügyelet

A megyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya lapunknak hangsúlyozta: a traffiboxot tároló doboz bizonyos szintű fizikai védelmet nyújt a készüléknek, speciális kialakítása biztosítja a berendezés szakszerű működésének feltételeit. A dobozok már a megjelenésükkel is visszatartó erővel bírhatnak, képesek biztosítani a személyes jelenlét nélküli ellenőrzést azokban az időszakokban is, amikor a rendőri állomány más ellenőrzési feladatokat hajt végre. A dobozba belekerülő ARH CAM-S1 típusú készülék több dobozt is képes ideiglenesen kiszolgálni. Ezen készülékek rendelkeznek automata mérési üzemmóddal, így ezeknél nem szükséges a folyamatos kezelői felügyelet.

A hatóság tájékoztatása szerint a jövőben is kerülhetnek hasonló eszközök útjaink mellé, jelenleg az országban mintegy 70 helyszín szerepel a tervezettek között. A sebesség-ellenőrzések helyszíneinek kiválasztása és a készülékek kihelyezése előtt a közlekedésrendészeti szakemberek megvizsgálják a baleseti statisztikákat és figyelembe vesznek egyéb tényezőket is.