– December 31-ig látunk előre az energiaárak tekintetében, az azt követő időszakra folyamatban van a gáz közbeszerzése – kezdte a városvezető. – Meghoztuk azokat az intézkedéseket, amikkel maximális takarékosságra állítottuk a várost. Azt fontos tudni, hogy a költségektől függetlenül is csökkentenünk kell az energiafelhasználást. Leállt a tornacsarnok egyesületen kívüli használata. Lekapcsoltuk a városháza díszkivilágítását, az intézmények is a teljes takarékosságra álltak át. A művelődési ház nagytermét és az előterét nem használjuk, a klubtermek működnek. Minimálisan korlátoztuk a házhelyi nappali idősellátás időtartamát. A könyvtárban szűkítettük a fűtött terek nagyságát, de a szolgáltatás továbbra is folyamatos. A múzeum csak előzetes időpont-egyeztetést követően fogad vendégeket. Komoly lépéseket tettünk a városházán is. A járási hivatallal egyeztetve a kapuvári önkormányzat átáll a négynapos munkarendre. A péntek eddig is „rövid” nap volt, a jegyzővel home office-munkát rendeltünk el, de bármikor berendelhetőek a munkatársak. Ez a változás várhatóan február végéig tart. Ezenfelül a hivatali működés változatlan – részletezte Hámori György, aki az ünnepi eseménysorozatra is kitért. – Adventi gyertyagyújtás lesz, de a kivilágítást lényegesen csökkentjük, elsősorban a Fő térre korlátozva, de természetesen az alközpontokban és Öntésmajorban is lesz díszkivilágítás.