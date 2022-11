A fejlesztésnek köszönhetően Écs egy „településkapuval” és egy új gyalogátkelőhellyel gazdagodott, így nemcsak az áruház, hanem a kerékpárút is biztonságosan megközelíthető. Az átkelést mozgássérültek közlekedésére is alkalmas rámpás feljáró segíti, melyet biztonsági korlát véd. A szakaszon közvilágítást létesítettek és járda épült, a település kezdetét jelző tábla, így a sebességhatár is tolódott.