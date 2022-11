A 2022-2023-as menetrend egyik legfontosabb újdonsága nemzetközi közlekedésben, hogy új német város válik átszállás nélkül elérhetővé Budapestről éjszakai vonattal: decembertől a Kálmán Imre EuroNight München helyett Stuttgartig jár, Augsburgot, Ulmot, Göppingent érintve érkezik Baden-Württemberg tartomány fővárosába. Ezzel a MÁV-START jelentős éjszakaivonat-hálózata tovább gyarapodik és mind a dél-németországi magyar diaszpóra, mind a kiránduló vagy üzleti utasok számára új, kényelmes közvetlen kapcsolat jön létre. A vonat ülő-, fekvő- és hálókocsit is továbbít, Stuttgart főpályaudvarra 8:37-kor érkezik, illetve onnan 20:29-kor indul Budapestre.

Nyugat-Európa irányába kismértékben módosul december 11-től a Szlovákia, Csehország, Németország felé Szobon, Párkányon, Pozsonyon át közlekedő vonatok indulási időpontja a szlovák vasúthálózaton végzett pályaépítési munkálatok miatt: -

a Metropolitan és Hungária EuroCity vonatok, továbbá a Metropol EuroNight vonatok menetrendje néhány perccel változik.

A szobi vonal érintésével Varsót és Terespolt Budapesttel összekötő Báthory EuroCity közlekedése is néhány perccel el fog térni a jelenlegitől.

Erdély felé elsősorban a kishatárforgalmi vonatok menetrendje változik, igazodva az utasigényekhez, valamint Arad elérése tovább javul. A Zaránd InterCity-vonatpár, amely eddig csupán Szolnok és Arad között közlekedett, Keleti pályaudvarról, illetve oda fog járni, így a fővárosból Aradra már délelőtt meg lehet érkezni, illetve onnan késő délután is elég hazaindulni. Debrecenből Szatmárnémetibe az Érmihályfalván át közlekedő személyvonat egy órával előbb fog indulni (8:05), és érkezni is (20:00), ezáltal Budapestről 5:23-as indulással és késő esti érkezéssel – debreceni átszállással – elérhetővé válik a Partium északi része. Mátészalka és Nagykároly között pedig – a járványügyi menetrend hatályon kívül helyezése óta – továbbra is közlekedik két pár személyvonat.

Horvátország felé, a Pécs–Villány–Eszék vasútvonalon új nemzetközi összeköttetés létesül, ismét 4 pár vonat közlekedik naponta, 1 pár vonattal reggel, 3 párral délután lehet utazni. Budapest és Zágráb között is módosul a menetrend, mert a horvát vasúttársaság döntése alapján évközben az eddigi Gradec-Tópart nemzetközi InterCity vonatpár csupán Budapest és Gyékényes között fog közlekedni.

Szlovénia irányába is módosul a kishatárforgalmi vonatok menetrendje. Néhány vonat az alacsony kihasználtság miatt a határt a továbbiakban nem lépi át, Őrihódos állomás napi 3 pár vonattal lesz a továbbiakban elérhető, ugyanakkor Őriszentpéter és Zalaegerszeg között sűrűbben, ütemesen közlekednek majd a belföldi vonatok.

Az életbe lépő új menetrend részleteiről a www.mav.hu/ujmenetrend oldalon lehet tájékozódni, valamint az ajánlatok a jegy.mav.hu oldalon és a MÁV alkalmazásban is elérhetők. A következő napokban folyamatosan zajlik a nemzetközi célállomásokra szóló kedvezményes jegyajánlatok feltöltése az értékesítési rendszerekbe, ezért a vasúttársaság a nemzetközi járataira elővételben jegyet vásárolni szándékozók türelmét kéri, és javasolja, hogy várják meg, míg a jegyajánlatok teljes feltöltése megtörténik: Szlovákia, Csehország és Lengyelország érintettségében péntekig, Németország felé közlekedő vonatok esetében pedig várhatóan jövő hét elejéig. A feltöltés befejezéséről a MÁV-csoport honlapján tájékoztatást fog közzé tenni.