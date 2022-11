"A CYEB Energiamegoldások kft. és a kapuvári önkormányzat együttműködéseként létrejött energiamegtakarítási program részleteinek kidogozása még a nyáron indult.

- A munka most érkezik finisébe: a lakosság számára közösen megnyitjuk a lehetőséget régi, elavult és energiapazarló izzók LED égőkre cserélésére"- mondta Hámori György, Kapuvár polgármestere.

Az izzókért nem kell fizetni, csupán regisztrálni a ledcsere.hu oldalon. Az együttműködés kezdetén szó sem volt még a drasztikus energiaáremelésekről, a város által következetesen képviselt zöldpolitikához viszont remekül passzolt a program - így kezdődött az együttműködés formálása - folytatta a polgármester.

A munkát a kezdetektől pártfogolta Németh D. László, a Kapukom kft. ügyvezetője, aki a program kapuvári főszervezőjeként segíti a projekt sikerét. "Polgármester úrral hónapon át dolgoztunk a takarékos izzócsere megvalósításáért, reméljük, hogy a kapuváriak élnek az ingyenes lehetőséggel. Számításaink szerint az áramdíj akár harmadát is megspórolhatja most mindenki, aki regisztrál. Ez a mostani árak mellett még a legkisebb háztartások számára is évi több tízezer forint közvetlen megtakarítást jelent, ami városi szinten összességében milliókat ér" -mondta Németh D. László. "A cserelehetőséget az összes kapuvári háztartás számára fel tudjuk ajánlani. A regisztrációra egy hónap áll rendelkezésre a ledcsere.hu felületen."

- Örülnénk, ha minél többen élnének a felkínált LED-izzókkal. Ritkán van alkalmunk arra, hogy ilyen direkt módon segíthessük valamennyi kapuvári háztartást. A jelenlegi helyzetben ez még inkább kiemelt jelentőségűvé vált. Remélem, hogy nagyon sokan fogják lecserélni a régi villanykörtéket modern, energiatakarékos izzókra - egészítette ki Hámori György, polgármester.