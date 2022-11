Idén 261 esetben vonultak szabadtéri tűzesetekhez a hivatásos tűzoltók megyénkben, ebből 107 esetben hulladékégetés, avarégetés miatt. Ősszel sokan tüzelik el kerti hulladékaikat. A szabadtéri tüzek döntő többségét emberi figyelmetlenség okozza.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság lapunknak hangsúlyozta: főszabály, hogy tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály külön megengedi.

Tájékoztatásuk szerint belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen, tilos az égetés. Külterületen kizárólag abban az esetben végezhető, ha azt más jogszabály megengedi. Az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó írásos engedélye birtokában lévő személy jogosult, és be is kell jelentenie a katasztrófavédelmi igazgatósághoz.

Be kell jelenteni

– Külterületen minden olyan, füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a tevékenység megkezdése előtt írásban kell bejelenteni – tájékoztatta lapunkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, hozzátéve: a bejelentést írásban a [email protected] e-mail-címre lehet benyújtani. A kerti tüzelés helyett javasolják, hogy válasszuk inkább a környezetkímélőbb komposztálást, ágdarálást, amivel tápanyagokat is visszanyerhetünk.

Ujhelyy Károly kertészeti tanácsadó szerint is készítsünk komposztot a kerti hulladékból. Fotó: Csapó Balázs

– A kerttulajdonosokban előbb-utóbb megszületik az elhatározás, hogy saját komposztálót építsenek, és a legjobb minőségű, saját készítésű trágyával biztosíthassák a megfelelő, tápanyagban gazdag földet növényeik számára. A komposztkészítés ugyan nem bonyolult, de nem csak abból áll, hogy halomba rakjuk a növényi hulladékot – mondta Ujhelyy Károly. Hozzátette: az összegyűjtött őszi lombot is elhelyezhetjük a komposztálóba, közben szilárdabb aprított ágdarabokat is tehetünk bele rétegezve. A komposztföld bekapálásával tápdús, élő talajt kaphatunk. A növénytermesztés és a házi feldolgozás során keletkező hulladékot visszaforgatva, komposztálva jelentős lépést tehetünk a környezetvédelemért és a pénztárcánkat is kíméli.