A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektjeit a Magyar Közút Nonprofit Zrt. európai uniós vissza nem térítendő támogatással végzi. A TOP programban, a felújítások részeként gondoskodnak a meglévő burkolat profilmarásáról, a szükséges burkolatmegerősítésekről, a teljes felületen új aszfalt kötő- és kopórétegek beépítéséről és a felújítási szakaszokon új, stabilizált padka építéséről is.

Nemcsak az út, hanem az árkok, átereszek is megújulnak, a forgalomtechnikai elemeket is kicserélik vagy felújítják, vagyis sor kerül a KRESZ-táblák cseréjére és új burkolati jelek festésére is. Lapunk kérésére Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője megerősítette: megyénkben hat útszakasz újulhat meg, összesen 7,7 kilométer hosszon, több mint 1,8 milliárd forintból.

Közel kétmilliárd forintos beruházás

– Az utak, útszakaszok mellett megújulnak a forgalomtechnikai jelzések. A munkaterület-átadások idén ősszel megtörténnek, de a téli üzemre való átállás miatt a tényleges kivitelezési munkák 2023-ban indulhatnak meg. A felújítás során sor kerül a burkolat cseréjére, majd a megfelelő profil biztosítása érdekében kiegyenlítő réteg, ezt követően pedig új kopóréteg épül. A burkolat mellett a padka, a vízelvezető árkok és az érintett hidak is megújulnak, valamint új forgalomtechnikai jelzéseket helyez ki a kivitelező – fogalmazott Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztály vezetője.

Hozzátette: az elöregedett, helyenként kátyús burkolat- állapotokhoz képest lényegesen kedvezőbb körülmények között fogják tudni használni a közlekedők az érintett utakat, a megújuló forgalomtechnikai jelzések, valamint a megfelelő burkolatminőség lényegesen javítják majd a közlekedés biztonságát, a közlekedés feltételeit.

Az útszakaszok között szerepel a Győr–Mosonmagyaróvár közötti összekötő út Hédervár és Darnózseli települések között, a Hédervár–Kimle összekötő út (Hédervár településátkelési szakasz), a Tét–Lébény összekötő út a Marcal folyó és Rábaszentmihály között, a Fertőendréd–Sopron összekötő út a Fertőszéplak átkelési szakaszon, a Rábcakapi–Lébény összekötő út Rábcakapi település szakaszán, illetve a töltéstavai bekötőút a település átkelési szakasza után Győrság felé.

A Rábaköz irányába tartó Tét–Lébény összekötő út mintegy kétezer méteren újult meg nemrég a Marcal folyó és Rábaszentmihály között.

– A megye egyik legrosszabb útszakasza volt, az elmúlt negyven évben nem történt felújítás ezek a szakaszon. Most, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program adott lehetőséget rá, az elkészült út pedig közlekedésbiztonságilag is kiváló állapotú lett. Jellemző erre a szakaszra a nagy forgalom, hiszen sokan veszik igénybe, elsősorban azok, akik a Rábaköz irányába haladnak. Nagy öröm számunkra, hogy sikeresen vettünk részt a projektben – fejtette ki lapunknak Bánfi Lajos, Tét polgármestere.

Mintegy másfél kilométeren újult meg a Hédervár–Kimle összekötő út is, amely a hédervári kastélytól tart Kimle irányába.

– Sokan használják ezt az utat, általában azok, akik az 1-es út irányába közlekednek. Régen kezdeményeztük már a szakasz felújítását, aminek bel- és külterületi része is van. Sikeresen vettünk részt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, így tavasszal meg is kezdődhet majd a kivitelezés, sokunk legnagyobb örömére – fogalmazott lapunknak Juhász József, Hédervár polgármestere.