Győrszentivánon jártunk, a településrész végében, családi házas övezetben. Az egyik otthon előtt termetes fenyő áll, de nem ő várt ránk, hanem társa bent az udvarban. A kaputól már a házigazda, ifjabb Pintér Ferenc kalauzolt minket.

– Az lesz ott, az a termetes. Éppen harminc éve, 1992-ben ültettük ki. Előtte karácsonyfának vettük, gyökeresen, utána került ki a kert végébe. A fiam akkor töltötte be a negyedik életévét, neki akartunk kedveskedni vele. Ha visszagondolok, volt vagy egy méteres, illetve néhány centivel magasabb, abból lett harminc év alatt ez a hét-nyolc méteres – merengett a fenyő felajánlója.

Fotós: Rákóczy Ádám

Ferenc ötvenéves koráig szerelőként dolgozott Győrben, a végzettsége autószerelő, de a végén nehézgépkezelő lett, illetve a nyugdíj előtt minőségbiztosítással is foglalkozott. Tíz éve élvezi a nyugdíjat. Egyetlen fia mára felnőtt férfi, sőt, az ő gyermekei is nagyok már. A házigazda két unokája sokat játszott a cserepedő ezüstfenyő alatt, főleg a nyári szünetben, az óvodai leállások idején. Szépen fejlődött, formás is lett, úgy látszik, hogy szerette a jó szentiváni földet.

– Sajnálom, hogy végül úgy kellett döntenem, menjen a háztól, kivágatjuk – folytatta Pintér Ferenc. – Hozzátartozik az udvarhoz, de már veszélyes. A gyökerei eléggé fent vannak a talajban, egyetlenegy, a főgyökér kúszik le mélyen a földbe. Sajnos sok a farontó bogár, a mellette álló kisebb puhafát már megtámadták, tele van lyukkal, a harkályok keresik benne a bogarat és bizony bőven találnak. Az a fácska nem is hajtott ki nagyon az idén. Ezért is félek, hogy egyszer ezt a csodaszép fenyőt is megtámadják a bogarak, és ha egyszer találnak rést a védelmi pajzson, hamar tönkretennék, gyorsan elszáradna. Így aztán jobb, ha most kivágják, és egy egész városnak lesz a dísze.