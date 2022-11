- Az ünnepek egyaránt fontosak az egyénnek és a közösségeknek is. Öröm, hogy ünnepeinket, jeles napjainkat a Jerevánon közösségként is méltó módon tudjuk megünnepelni. Ez mindenkit feltölt, és gazdagabbá teszi a városrész közösségi életét, ilyenkor egymásra találnak közösségek is - – mondta el Tóth Éva, a Jereván Településrészi Önkormányzat elnöke.

A nagy keresztény-keresztyén ünnepek sorában a karácsonyvárás talán az egyik legmeghittebb időszak, amely alkalmat ad több odafigyeléssel, türelemmel, szeretettel egymás felé fordulni. Öröm, hogy ünnepeinket, jeles napjainkat a Jerevánon közösségként is méltó módon tudjuk megünnepelni. Ilyenkor méginkább egymásra találnak a közösségek is

Ma már nagyon sokan várják a Jerevánon az adventi gyertyagyújtást, amelyet igyekszünk méltó módon megtartani

Az ökumenikus egyházi szolgálat során Dr. Tóth Károly evangélikus lelkész a vasárnapi igeszakaszt idézte, amellyel kapcsolatban kifejtette: Bíztató az ószövetségi prófécia Advent első vasárnapján. A nehéz körülmények között is lehetséges az öröm. Ennek titka, hogy az Úr érkezik hozzánk, eljön hozzánk, nem hagy magunkra, nem marad távol. Ez a vigasztaló üzenete Adventnek, amiből legyen örömünk.

Dr. Barta Zsolt református lelkész arról szólt, hogy az Adventben fontos, hogy az ünnep fényes pillanatait éljük meg együtt, a családokkal, az által is, hogy figyelünk és segítünk a rászorulóknak. -Vegyünk részt az egyház istentiszteletein, hogy Krisztus üdvössége kerüljön közel hozzánk – fogalmazott a lelkész.