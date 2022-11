A horvát nemzetiségi önkormányzat 1.250.000, a német nemzetiségi önkormányzat 1.652.000 forintot nyert, amelyből megújult a horvátkimlei településrészen a templom mellett álló kereszt és a Mersich-síremlék, Magyarkimlén a templom melletti kereszt és a Franauer- vagy más néven Visza-kereszt, melyet hálából állíttatott a Franauer család szerencsés kimenetelű balesetük után oda, ahol a Dunába csúszott a lovas kocsijuk. Ez egykor a máriakálnoki zarándoklat állomása is volt. A nemzetiségi önkormányzatoknak köszönhető a hársfánál álló Szentháromság-szobor és a temetők keresztjeinek felújítása is, melyek a Kimlei Értéktár szerves részét képezik. Az érdeklődőket a „33 Dunakavics” című kimlei útikönyv ezekre a helyekre is elkalauzolja – egy Hungarikum Bizottság által támogatott pályázatnak köszönhetően – most már német és angol nyelven is.