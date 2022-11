A külső-belső felújításnak köszönhetően mostantól modern, XXI. századi körülmények várják az utasokat a GYSEV Zrt. székhelyén, Sopronban. A komplett épületfelújítást már a korábbi években megkezdték, kialakították a Kormányablakot, Szolgáltatóházat, az Utascentrumot és az állomási óratorony is megszépült, valamint díszkivilágítást kapott.

Az idén márciusában kezdődő munkálatok célja az egységes építészeti összkép megteremtése, valamint a várócsarnok adottságainak optimálisabb kihasználása volt. Az elmúlt mintegy fél évben a szakemberek elvégezték az épület homlokzati burkolását, amit több helyen zöld-sárga minta díszít és a világító „Vasútállomás” (Raliway station) felirat is felkerült rá. Kicserélték a nyílászárókat, újak a belső burkolatok, az állomást ellátó kereskedelmi kiszolgáló egységeket elbontották, helyettük egy tágas fogyasztótérrel rendelkező vendéglátóhelyet építettek. Az Állomás utcai emeleti terasz ismét látogatható az utazóközönség számára, mivel az építkezés során összekötötték a belső galériákat. A váróterem teljes területén új járólapot kapott, amelyen vezetősávok biztosítják az akadálymentes közlekedést, a keleti oldalán egy óriás LED falat helyeztek el.

Az átadási ünnepségen részt vett Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, aki elmondta, a 870 millió forintos fejlesztés utolsó momentuma az ünnepélyes átadás. A város és vele együtt a GYSEV is rengeteget fejlődött az elmúlt tíz-tizenkét évben. Reményét fejezte, hogy a további fejlesztési célokhoz is sikerül megteremteni a forrást és minél több utas, minél biztonságosabb és komfortosabb körülmények között veheti igénybe a szolgáltatást. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere felidézte az idén 150 éves GYSEV hőskorát, hangsúlyozta, mindig is fontos volt milyen kapun át érkeznek meg az emberek a városba. "Az első benyomást nem lehet megismételni" - mondta. Hozzátette, a város elismeri az eredményeket, ezért is részesíti idén Civitas Fidelissima Díjban a vasúttársaságot.

„ Komoly átalakításról beszélünk, amely az elmúlt hónapokban az utazóknak kisebb-nagyobb kellemetlenségekkel járt, köszönjük a türelmet! A munka mostanra lezárult és büszkén mondhatom, hogy 2020 és 2022 között Fertőszentmiklós, Kapuvár, Répcelak és Porpác után Sopronban is megújult, megszépült állomásépületet avathatunk” – mondta el az átadáson Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az állomásépület most lezárt felújítási munkálatai nem tartalmazták a vágányhálózat átépítést, valamint a peronok átalakítását. Ezek a munkálatok jelenleg tervezési fázisban vannak. A teljes akadálymentesítés liftek kialakításával a következő fejlesztés megvalósulása során érhető el.