Az NMHH és a győri egyetem évek óta jó viszonyt ápol egymással, ezt az együttműködést fűzték most szorosabbra. A hatóság a rendelkezésére álló forrásokból és eszközökből a hírközlés és a média területén a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére – így különösen a hírközlési, a médiajog, a tudományos-oktatási programok és a szakemberek képzésére – nyújt támogatást.

A Széchenyi-egyetem a mérnöki-műszaki képzések egyik legfontosabb hazai központja. Oktatási és kutatási területei közé tartozik az ipari digitalizáció, a járműipar, a mobil távközlő rendszerek, a mikrohullámú technológia, valamint az űrtávközlés is. Fejlesztési és kutatási központjainak együttműködésében több olyan kutatási projektjük van folyamatban -- például az önvezető járművek és connected car tárgyában –, mely során vezetéknélküli kommunikációs rendszereket (4G-5G, WIFI, később 6G) használnak vezérlési vagy adattovábbítási céllal. Többek között ezeknek a kutatásoknak az előrehaladását és eredményeit is segíti mostantól az NMHH.

Az együttműködési aláírás résztvevői. - Fotó: NMHH

„A Széchenyi István Egyetemmel jelentős múltra tekint vissza szakmai együttműködésünk. A Hatóság több vezető munkatársa oktatóként segíti a mérnökök, közgazdászok és jogászok képzését. A hazai hírközlést és médiát felügyelő szervezetként feladatunk, hogy magas szakmai színvonalú válaszokat adjunk a folyamatos technológiai fejlődésből eredő kihívásokra, valamint ezeken a területeken segítsük Magyarország versenyképességét. A most aláírt megállapodás lehetővé teszi, hogy még hatékonyabban járulhassunk hozzá a jövő szakembereinek gyakorlatorientált képzéséhez” – mondta Koltay András, az NMHH elnöke.

„A Széchenyi István Egyetem egyre meghatározóbb szereplő az olyan innovatív területeken, mint például a vezeték nélküli kommunikációs rendszerek vagy az autonóm járművek kutatása. A legmodernebb technológiák fejlesztésével is a térség és hazánk versenyképességének erősítését kívánjuk elősegíteni, támaszkodva többek között évtizedek alatt felhalmozott tudásbázisunkra, valamint kompetenciaközpontjainkra, így Digitális Fejlesztési Központunkra és Járműipari Kutatóközpontunkra. Köszönjük, hogy ebben a munkában az NMHH támogatására is számíthatunk” – hangsúlyozta Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

„Kölcsönösen előnyös együttműködésről van szó. A nálunk végzett, magas szintű tudással rendelkező hallgatók az NMHH számára kiváló szakember-utánpótlást jelentenek, intézményünk pedig profitál abból, hogy a Hatóság hozzájárul színvonalas laborhátterünk további megerősítéséhez, a kutatásokhoz, hallgatói csapataink tevékenységéhez, munkatársai több tárgyat oktatnak és segítik tudományos diákköri dolgozatok megszületését. Erről a szintről fogunk most feljebb lépni” – fogalmazott Horváth Zoltán, az egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karának dékánja.

Az együttműködés kiterjed az egyetem mezőgazdasági mikró és makró robot flották kommunikációs rendszerének fejlesztésére és kiépítésére, az autonóm robotok (járművek) kommunikációs kérdéseinek megoldására, a mikrohullámú laboratórium fejlesztésére, valamint az űrtávközlés területére is. Az utóbbi azért is fontos, mert az űrkutatással foglalkozó szakemberek utánpótlását biztosító, több magyar egyetem által közösen szervezett képzésben a győri egyetem négy tárggyal szerepel, amelyek egyike az űrtávközlés.

Az egyetem további segítséget kap a kvantumkommunikáció terén, amely egy perspektivikus és jövőálló, ma még hiányterületnek számító tantárgy. Az első komplett, saját gyártású győri műhold fejlesztésének elindítására is készül a győri intézmény, amelynek az együttműködés keretében lehetősége lesz specifikus tantárgyi tematikák fejlesztésére, szakmérnökök képzésére, valamint a hallgatói elismerések bővítésére is.

Az együttműködési megállapodás 2023. december 31-ig szól.