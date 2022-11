Aki nyomon követi a Mosonszentmiklós Művelődési Ház közösségi oldalát, gyakran láthat bejegyzéseket. A minap karácsonyi vessző dekorációkat készítettek a kézművesnap keretében, tegnap újborkóstolóra várták az érdeklődőket. Zajlik tehát a kulturális élet a településen, ehhez persze kellenek úgy a jó ötletek, mint az azokat nyitottsággal fogadó helyiek. Van egy kezdeményezés viszont, ami eléggé rendhagyónak számít.

Vámosi Eszter kulturális szervező beszélt a részletekről a Kisalföldnek.

– Elkészítjük Mosonszentmiklós saját családi fotóalbumát, ehhez tíz éven keresztül, minden évben egyszer lefényképezem a részt vevő családokat – mondta a remek ötletről, aminek megvalósítását már azóta dédelgeti, mióta hallott róla a Nemzeti Művelődési Intézet jó gyakorlatai között. – Kétezer-ötszázan élnek a településen, hozzávetőlegesen hatszáz család. Bízom benne, hogy minél többen kedvet kapnak a fényképezkedéshez. Eddig elsősorban kisgyermekes családok jelentkeztek, de korosztálytól függetlenül bárki részt vehet. Sőt, az lenne a legjobb, ha a családi fotókról akár három-négy generáció is visszaköszönne, odaállnának a gyermekeik, unokáik mellé a nagy- vagy akár a dédszülők is. A változások biztosan látványosak lesznek.

Van egy család például kisgyerekkel a félkész ház előtt, másutt az udvar áll még rendezés alatt, náluk igencsak nyomon követhető lesz a fejlődés. A felnőtteknél nyilván nem lesz olyan szembetűnő a múló idő, mint a gyerekeknél. Ha belegondolok, a szüleimről olyan kevés fotó van, a nagyszüleimről pedig már alig-alig van emlékem. A családi képeket egyébként is jó visszanézni, nosztalgiázni – emelte ki Eszter.

Az energiafelhasználás csökkentése miatt a lehetőségek egyébként is beszűkülnek a közösségi tevékenységek terén, így pont kapóra jött az album megvalósítása. Sok új lakos van a településen, új utca is nyílik a közeljövőben. Talán az embereket is közelebb hozza kicsit ez egymáshoz, és ezáltal jobban megismerhetik a falubelieket.

Eszter a „Mosonszentmiklósi Művelődési Ház” elnevezésű közösségi oldalra folyamatosan tölti fel a képeket. Lapozgatós formában, virtuálisan már megtekinthetőek az album első képkockái.

– Több fotót is készítek, visszaküldöm a családnak, így ők választhatják ki a legmegfelelőbbet. Első körben tíz évre tervezünk. Egy bővíthető albumra gondoltam, amit nem korlátoz a helyszűke. Eddig jó a fogadtatás, az egyik szülő jó tippeket is adott: fényképezzem le az óvoda, iskola, önkormányzat dolgozóit, a focicsapatot. A polgármester is teljes mértékben támogat – jegyezte meg.

Tóka Ádám az egyike azoknak, akik vállalták családjuk megörökítését. – Mindig jó visszanézni a padláson megtalált, régi felvételeket, melyek az ott élőkkel együtt az őket körülvevő környezetet is megörökítik, legyen az egy lakóépület vagy egy jellemző utcarészlet – mondta. Felesége, Feller Katalin hozzátette: – Nagyon jó ötletnek tartjuk, hogy évente készítenek rólunk egy fotót mindig ugyanabból a látószögből. A környezetünk, a divat és mi magunk is mindig változunk. Szuper lesz az évek múltával ezeket elővenni. Minél több család részt vesz benne, annál izgalmasabb lesz.