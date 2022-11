„A Széchenyi István Egyetem kiemelt figyelmet fordít doktori iskolái működésére annak érdekében, hogy minél többen célozzák meg és érjék is el a tudományos fokozatszerzést. A képzésben részt vevő hallgatók biztosítják az oktatói, kutatói utánpótlást az egyetemen, ezért is kínálunk sokrétű és színvonalas palettát leendő doktoranduszaink számára” – fogalmazott dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem kancellárja. Hozzáfűzte, ugyancsak fontos a tudományos teljesítmény növelése, illetve azon kutatás-fejlesztési projektek megvalósítása, amelyekhez a doktoranduszhallgatók is kapcsolódhatnak. A kutatási eredmények disszeminációja, azaz a doktoranduszok publikációs tevékenysége szintén nagy jelentőséggel bír, az egyetem tudományos teljesítményének egyik fokmérője, amelyet az intézmény saját erőből is támogat.

„Doktori iskoláinkban nagy a potenciál, köszönhetően az egyetem magas tudományos teljesítményének, a kutatás-fejlesztési források jelenlétének, az intézmény széles körű ipari kapcsolatainak” – emelte ki a kancellár. Dr. Kovács Zsolt köszönetet mondott az oktatási kormányzatnak a plusz keretszám megítéléséért, mert az hozzájárul a még dinamikusabb fejlődéshez, s így még több kutató tud bekapcsolódni az egyetem tudományos tevékenységébe. Megjegyezte: ez a fejlődés a Széchenyi István Egyetem nemzetközi láthatóságában is fontos szerepet játszik, mert az intézményben jelenleg több angol nyelvű doktori program is zajlik.

„Egy egyetem tudományos tevékenységének színvonalát alapvetően meghatározzák a doktori iskolái és a képzésekben részt vevő PhD-hallgatói. A Széchenyi István Egyetem jelenleg négy doktori iskolát működtet, ahol az elmúlt években dinamikusan tudtuk növelni az államilag támogatott keretszámot” – mondta el prof. dr. Varga László, az egyetem Doktori Tanácsának elnöke. Kifejtette, az egyetemek doktori tanácsainak elnökeiből álló Országos Doktori Tanács tesz javaslatot minden évben az illetékes minisztériumnak, hogy az államilag támogatott helyek felosztása milyen arányban történjen. A döntést objektív szempontrendszer alapján hozzák meg, amelynek eredményeként a Széchenyi István Egyetem eredetileg 42 helyet kapott a 2022-es évre.

„Mivel a nyári felvételik után országosan maradtak felhasználatlan helyek, kértük az Országos Doktori Tanácstól, hogy ezek közül további hatot megkaphassunk. A pótfelvételi eljárásban sikerült is betöltenünk az így mintegy 15 százalékkal megnövelt keretet. Mindez tovább növeli egyetemünk tudományos teljesítményének súlyát. A külföldi hallgatókkal kiegészülve pedig egyre inkább nemzetköziesedik a doktori iskoláink tevékenysége” – hangsúlyozta. Hozzátette, a doktori képzés egyik fő célja új tudományos eredmények elérése, azonban lényeges szempont az is, hogy a kutatások eredményei a gazdaság és a társadalom számára is hasznosíthatók legyenek. Ezt elősegíti, hogy az akadémiai terület mellett a gazdasági élet szereplői közül is érkeznek doktoranduszhallgatók, ami egyben jól tükrözi az intézmény széles körű ipari kapcsolatait.

„Mind a négy doktori iskolában kiemelt figyelmet kapnak a gyakorlatorientált tudományos kutatások. Ez igaz az általam vezetett Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Doktori Iskolára, de ugyanígy a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolára, a Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolára, valamint a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolára is” – mondta végül a professzor.