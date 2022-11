A kerekasztal beszélgetés másik fontos témája az volt, hogy a koronavírus járvány milyen kihívások és lehetőségek teremtett a munkahelyi mentális egészség megőrzés terén.

Csentericsné Arnold Zsuzsanna – Az egyetemi életben is nagy törés volt a távoktatás. Kezdetben a hallgatók számára kezdtünk kidolgozni wellbeing stratégiákat, hogy segítsük őket ebben a helyzetben. Nem sokkal később pedig kollégáink, oktatók és kutatók jelentkeztek náluk, hogy saját részre is indítsunk hasonló programot. Ezek a lehetőségek, nagyban segítették a közösségek alakulását. Olyan vezetők és kollégák kezdtek beszélgetni egymással akik már hosszú évek óta nem tették ezt meg.

Németh Kinga – A cégünknél kiemelten fontos a precizitás. Ugyanakkor a koronavírus járvány azt is megmutatta, hogy nem kell a munkatársakat folyamatosan ellenőrizni, hogy nagyobb bizalommal lehetünk egymás iránt. Emellett egy régi vágyunk a saját egészégmenedzment fejlesztésének is nagy lökést adott ez az időszak. Van orvosunk, pszichológusunk, aki érti, hogy működik a szervezet és preventív jelleggel tud segíteni a mindennapokban. Van lehetőség pszichológiai tanácsadást kérni, a kiégés megelőzését segítő előadáson részt venni. Igyekeztünk egyfajta tálcát kialakítani, amiről mindenki azt vehet le amire szüksége van. A kommunikációt terén is nagy lökést adott a COVID. Megmutatta, ha meg akarjuk egymást érteni, és nem hagyjuk, hogy az egónk válaszoljon, akkor pillanatok alatt megtalálhatjuk a közös hangot.

Drahos Henriett – A mi ágazatunkat annyira nem vetette vissza a járvány. Ez idő alatt 100 fős bővítést hajtottunk végre. Ugyanakkor fontos volt számunkra, hogy megőrizzük a családias jelleget. Rengeteg beruházást hajtottunk végre a jobb munkakörnyezet kialakítására új világítást és elszívóberendezéseket szereltünk be, valamint felújítottunk az étkezőt és közösségi helyeket. A kollégákkal elégedettségi kérdőívet is kitöltettünk, hogy lássuk milyen irányba kell fejlődnünk. A vezetőknek pedig külön képzést biztosítottunk arra, hogy hogyan vegyék észre mik az igényei a beosztottaknak. A munkavállalóknak van lehetőségük coachingra vagy egyéni terápiára. És fizetés nélküli szabadságot is kérhetnek, ha úgy érzik arra van szükségük, hogy rendezni tudják a lelki egyensúlyukat.

A résztvevők egyértelműen egyetértettek abban, hogy a munkavállalók jólétére való kiemelt odafigyelés csökkenti a táppénzes napok számát, valamint elősegítette a hatékonyabb munkavégzést.