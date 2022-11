Van, aki a nemzetiségi német miatt, más a magyar tagozat vagy az angol miatt érdeklődik a Líceum iránt, esetleg mert hallott az elkötelezett tanárokról, a magas színvonalú és modern oktatásról, de az sem ritka, hogy azért választják a Berzsenyit, mert evangélikusok és a családban már több generáció is ide járt. A Nyitott Kapuk Napja mindenki számára lehetőséget adott, illetve ad arra, hogy személyesen győződjenek meg az érdeklődők arról, milyen egy tanóra a Líceumban.

Kedden a leendő ötödikesek és szüleik, szerdán a jövőre kilencedik évfolyamba lépők vehetnek részt a nyílt órákon, ismerkedhetnek az iskolaépülettel, a hangulattal, a leendő tanárokkal. A pandémia miatt 2019-ben volt utoljára hagyományos formában Nyitott Kapuk program a Líceumban, mindenki örömére most újra lehetőség van szülőknek és érdeklődő diákoknak személyesen körülnézni és kérdezni is Sopron legrégebbi és legtöbb tapasztalattal bíró gimnáziumának rendjéről, elvárásairól, s legfőképpen mindarról, amit nyújtani tud.

Kedden reggel kiváncsi kisdiákok, anyukájuk, apukájuk kezét fogva érkeztek a szélesre tárt iskolai kapun át a Líceumba, ahol nagydiákok kíséretében mentek a kiválasztott órákra. Bőven volt választék: kísérletező labor, angol és történelem, német nyelvi óra, matematika. A nemzetiségi német tagozat iránt érdeklődők beülhettek egy németül tartott történelem és egy német irodalom órára, majd a laborban is kísérletezhettek. A ma még alsó tagozatos kisdiákok nagy szemekkel nézték a Bunsen-égőket, kémcsöveket, különböző, egyelőre ismeretlen eszközöket, de látszott, tetszik nekik a látvány. Ki ne szeretne füstfelhőket varázsolni az üvegpalackokba...?

Kis Alexandra a Líceumban érettségizett, s mivel csak jó emlékeket őriz egykori iskolájáról, örömmel hozta a nyílt napra kisfiát, Rózsás Kristófot. A Trieber család evangélikus, Triberné Ferenczik Csilla elsősorban ezért kísérte lelkes Simon fiát a líceumi programra. Göltl Barnabás is kíváncsian ült be a gimnáziumi iskolapadba, legjobban a labor kísérletei érdekelték.

Délután öt órakor a szülők számára tájékoztatót tartanak az iskola vezetői és a leendő osztályfőnökök. Ide elsősorban a felnőtteket várják, de örömmel látják a diákokat is.

Szerdán ismétlődik a program, de már a leendő kilencedikes diákokat és szüleiket várja az iskola a nyílt órákra. Az angol és a német nyelvi előkészítő osztályok iránt érdeklődők a labor és a nyelvi órák után - csakúgy, mint a többiek - diákokkal is találkoznak, akik élményeiket és tapasztalataikat osztják meg a leendő licistákkal. A magyar tannyelvű osztályokba jelentkezők is több órát látogathatnak, ahogy a nemzetiségi oktatásra kíváncsiak is. A szülői tájékoztató szerdán is öt órakor lesz a díszteremben.