Tovább szélesedhet a Jóakarat hídja

Szent Márton napja körül, advent előtt és alatt, kicsit mindenki más szemmel nézi a világot. Jobban figyelünk egymásra, legyen szó a családunkról vagy embertársainkról. A Kisalföld Jóakarat Hídja Alapítványa év közben is sokaknak segített – közel ötmillió forinttal támogattunk idén nehéz helyzetbe került családokat –, ám ilyenkor ezen a hídon is sokkal nagyobb a forgalom. Olvasóink felajánlásaiból, befizetéseiből most is sokaknak szeretnénk meghittebbé tenni a szeretet ünnepét. Hogy ezt megtehessük, ismét önökhöz fordulunk, a támogatásukat kérve. Adományaikat befizethetik átutalással a 12096705-01312657-00100008 számlaszámra. Az alapítvány segítségét levélben vagy e-mail­ben kérhetik a rászorulók és az őket ajánlók. A postacímünk: Kisalföld-szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A. E-mail-­cím: [email protected]