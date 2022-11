Csaknem százötven polgárőr ügyelte a temetők és környezetük rendjét az elmúlt napokban a Rábaközben. Tizenöt településen voltak szolgálatban, és ezekben a falvakban nem is történt rendbontás. A polgárőrök önként, szabad- idejüket feláldozva dolgoztak a közért.

Csányi Gábor, a Csorna–Kapuvár Járási Polgárőr Egyesületek koordinátora a Kisalföldnek elmondta: kollégái két-két fős csapatokban, négy-négy órás szolgálatokat adtak. Vasárnap, hétfőn és kedden felügyeltek a temetők környékén.

– Az Országos Polgárőr Szövetség minden évben különösen nagy hangsúlyt fektet a sírkertek biztonságára, illetve a sírokat látogató hozzátartozók értéktárgyainak, járműveinek biztonságára. Az elvárásoknak megfelelően mi is felhívtuk a bajtársak figyelmét, hogy lehetőség szerint minél gyakrabban és minél hosszabb ideig teljesítsünk szolgálatot mindenszentek és halottak napja alkalmából. Szerencsére komolyan vették a kérést, és azt hiszem, ez a száz-százötven polgárőr innen is és ezúton is köszönetet érdemel. Nyilván a jelenlétüknek is köszönhetően nem történt komoly esemény, egy településen egy kerékpár megkeresésében kellett segédkezniük – fogalmazott Csányi Gábor. Hozzátette: többen közülük többször is szolgálatba léptek, hogy ne maradjanak „üres órák” a sírkertek mellett.

A járási koordinátor még megjegyezte: nemcsak a közbiztonságra felügyelnek a polgárőrök, hanem a bajbajutottak is számíthatnak rájuk. Erre példa egy fehértói eset, amikor az egyenruhások egy autósnak segítettek kereket cserélni. „Az érintett járművezető a közösségi oldalon köszönte meg a közreműködést, ami viszont nekünk esett nagyon jól” – mondta.