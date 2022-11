„Sehol máshol nem sikerült az amerikaiaknak ilyen döntő befolyást elérni a gazdaság átalakításában” – írta Csehszlovákiáról és a „Wall Street Brigádról” 1992-ben a New York Times. A „washingtoni konszenzus” elfogadásával a közép-európai országok úgynevezett „sokkterápiát” alkalmaztak, és a rendszerváltozás során nagy ütemben liberalizálták, deregulálták és privatizálták gazdaságukat. Még az emberi jogi, védelmi vagy európai társulási megállapodások előtt beruházásvédelmi egyezményeket kötöttek a nyugati országokkal. Ezzel azonban olyan nemzetközi peres eljárásoknak is kitették magukat, amelyek korlátozták gazdasági és közérdekvédelmi szabályalkotási lehetőségeiket. A beruházásvédelmi fórumok döntései közül sok nem is vette figyelembe gazdaságaik átmeneti jellegét.

