– Még fél éve sincs hivatalosan Magyarországon, de olvastam, hogy máris sok kedvence van, ami az országhoz köthető. Talált ilyet most Győrben is?

– Éppen az előbb egy kiváló halászlét ettem az egyik Duna-parti étteremben. Feliratkozott a kedvencek közé.

– Nem ez az első országa diplomataként, máshol is így csinálta?

– Persze, igyekeztem mindig megismerni az adott országot, ahol dolgoztam, de Magyarország még az átlagnál is jobban felkeltette az érdeklődésemet, és azt kell mondjam az első tapasztalatok után, hogy ez egy kiváló megérzés volt. Fontosnak tartom, hogy Budapesten túl is megismerjem az országot, jártam Pécsen, a Balatonnál, Debrecenben és most Győrben, és már rövid idő alatt fantasztikus élményekkel gazdagodtam, fantasztikus emberekkel találkoztam.

Andrew Davidson nagykövethelyettesként igyekszik megismerni az adott helyet, ahol szolgálatot teljesít. Fotó: Csapó Balázs

– Ez segíti a munkáját a szorosan vett hivatalos ügyekben is?

– Természetesen. Szükség is van erre, hiszen a kétoldalú kapcsolatok országaink között kifejezetten erősek a gazdaságban és a politikában egyaránt. Jelenleg 900 brit kötődésű cégnél 55 ezer magyar alkalmazott dolgozik, már ez önmagában rengeteg feladatot ad, és ezt persze tovább szeretnénk bővíteni. Ha egy kicsit tágabbra nyitunk, akkor látjuk, hogy komoly kihívások elé nézünk minden téren, legyen szó a gazdasági kiszámíthatóságról, fizikai biztonságról. Magyarország – úgy fest – mindennek a kellős közepén van.

– Nagykövethelyettesként vannak speciális területek, amelyekre fókuszál?

– Az én feladatom elsősorban az, hogy Paul Fox nagykövet úr munkáját segítsem. Ő képviseli a brit kormányt, építi az együttműködést kormányzati, közigazgatási és más hivatalos szervekkel, civil szervezetekkel. A kereskedelmi osztályunk fel­adata, hogy segítsen az érdeklődő brit cégeknek gyökeret verni Magyarországon, illetve magyar cégeket is segítsen az Egyesült Királyságban. A másik terület, amelyre fókuszálunk, az a közigazgatás, illetve az uniós ügyek, ami különösen fontos, hiszen kilépésünk, a brexit folyamata még mindig tart. Emellett működik persze a konzuli osztály is, amelynek feladata a brit polgárok segítése Magyarországon, akár itt dolgoznak, akár csak egy hétvégére jönnek. De egyre több brit választja nyugdíjaséveinek otthonául Magyarországot, főként a Balaton környékét.

– Biztos hallotta a mondást, hogy London a második legnagyobb ma­­gyar város, annyi honfitársunk él és dolgozik ott. Hogy látja, a brexit óta mennyiben változtak a magyar–brit diplomáciai és együttműködési kapcsolatok?

– Mi egy európai ország voltunk és maradtunk, ahogy Magyarország is európai ország. Vagyis a szoros, jó kapcsolat közös érdek, ahogy amúgy a többi európai országgal kapcsolatban is hasonlóan gondolkodunk. Ez a brexittel sem változott. Mint mondtam, komoly a gazdasági jelenlétünk az országban, itt, Győr környékén is. Mielőtt ideérkeztem, fontosnak tartottam, hogy találkozzak Magyarország brit nagykövetével, Kumin Ferenccel, és ellátogassak az új Magyar Kulturális Központba Londonban. Örülünk, és támogatjuk a masszív magyar jelenlétet Nagy-Britanniában.

– Szerkesztőségünkből a Széchenyi-­egyetemre megy. Miről szól az elő­adása?

– Az Egyesült Királyság szerepe a világban, amelyben szóba kerül a brexit, a biztonságpolitika, az orosz–ukrán konfliktus, azok a gazdasági kihívások és az értékek, amelyeket fontosnak tartunk. De jobban várom azt, hogy a fiatalok kérdezzenek. Kíváncsi vagyok, ők hogyan látnak bizonyos folyamatokat, őket mi foglalkoztatja, ők hogy látják az Egyesült Királyság vagy Magyarország szerepét tágabb nemzetközi kontextusban.

– Az ukrajnai háborúval kapcsolatban hogyan látják az Egyesült Királyságban, úgy is, mint az unióból kilépett országban, hogy az Európai Unió szankciói mennyire hatékonyak, képesek-e gyorsítani a konfliktus lezárását?

– Abban egyetértünk, hogy a cél az, hogy Ukrajna orosz megszállása mihamarabb érjen véget. Ami a szankciókat illeti, az igen bonyolult helyzet, tisztában vagyok azzal én személy szerint, és az országom is, milyen nehézséget okoznak ezek mindenkinek, és ezeket figyelembe kell venni a döntésekkor. Ám még ha nehezek is, megnyirbálják Oroszország lehetőségeit, hogy folytathassa a háborút.

– Végül térjünk még vissza Magyarország megismerésére. Olvastam, hogy a fő kedvence a meggyes rétes lett, engedje meg, hogy szerkesztőségünk nevében is megkínáljam vele…

– Ó, ez igazán figyelmes, valóban, ennek nem tudok ellenállni. Most sem. Ami az ország iránti érdeklődésemet illeti, fontosnak tartom megmutatni, hogy komolyan veszem a küldetésemet, és fontosnak tartom azt is, hogy ne csak politikusokkal, üzletemberekkel tudjak beszélgetni, hanem hétköznapi emberekkel is, akik nem beszélnek angolul. Ez segít megérteni a helyi szokásokat, kultúrát, az itt élő embereket. És ezt a politika sem hagyhatja figyelmen kívül.