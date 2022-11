- Az évszázadokat megélő fák a Széchenyi-örökség, és ezzel együtt a magyar tudomány időtlenségéről üzennek az utókornak. Üzennek egy nagyszerű férfiúról, szellemi holdudvaráról, akiknek fontos volt a haza sorsa, a magyar nyelv művelésének és a tudomány felkarolásának ideája - mondta el Faragó Sándor.

- Nem tudjuk, hová eszkalálódik a háború. A globális éghajlatváltozás káros hatásait is egyre inkább érezzük. És egy világjárvány van, reményeink szerint most már mögöttünk. De tudnunk kell, hogy mindig létezik növekedés is. Mindig van mód az élet szolgálatát választani. A kidőlt fát körbeöleli a csöndes belső erővel, hangtalanul növekedő erdő. Az élet szolgálatát választani, a növekedés válaszát adni a nehézségben: ez a tudomány feladata - jelentette ki Kollár László, az MTA főtitkára ünnepi beszédében.

A 197. hársfát az MTA képviseletében Freund Tamás elnök, Kollár László főtitkár és Erdei Anna főtitkárhelyettes, a Soproni Egyetem képviseletében Fábián Attila rektor, Faragó Sándor akadémikus, rector emeritus, valamint Ábrahám István, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgató-helyettese, Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, és Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora ültette el.