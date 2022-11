Mihályiban lopásra derített fényt

Mihályiban egy vállalkozónál történt lopásra derült fény a kamerarendszer által.

– Volt, hogy balesetet rögzített a kamera, és segítette a rendőrség munkáját a felderítésben – kezdte Csitei Gábor, Mihályi polgármestere, és hozzátette, a községben közel hét éve élesítették a rendszert. – Mindent figyel a faluközpontban. Szeretnénk továbbfejleszteni. Az első ütemű kiépítés az alpolgármesteri tiszteletdíj-­felajánlásnak köszönhető. Azóta nem jellemző a rongálás a központban, amióta tudják, hogy kamerák figyelik a köztereket – mondta a településvezető.

Emlékezetes eset Maglócán

Folytattuk utunkat Maglóca felé. A téma kapcsán fel is emlegettünk egy esetet Drobina Gyula polgármesterrel. Volt egy autós brigád, céltáblának használták a maglócai buszmegállót. Nap nap után keresztülautóztak a falun, és az volt a szórakozásuk, hogy a szemetükkel menet közben, lehúzott ablak mellett igyekezetek betalálni a buszmegálló képzeletbeli kapuján. Ha nem ért célba a dobás, sebaj, az ételmaradék és annak hulladékai szanaszét hevertek a megálló körül. Na de van egy remek kis kamerarendszer, ami nemcsak hogy rögzítette az esetet, de ezáltal nyakon is csípték a szemetelőket.

– Eredményes volt a szomszédos településeken történt fenyőfalopás során és a boltbetörésnél is. Hat kameránk van jelenleg, tervezzük a bővítést – jegyezte meg Drobina Gyula.

A község bevezető szakaszait is figyeli majd a kamera – mondta Szabó Ágnes, Rábcakapi polgármestere. Fotó: Kustor Réka

Minden fontos ponton Tárnokrétin

Tárnokrétire is ellátogattunk. Molnárné Boros Katalin polgármester is csak dicsérte a rendszert.

– LEADER-pályázaton indultunk sikerrel és nyertünk rá forrást – mondta, s rögtön fel is idézte, hogy a helyi boltba való betörésnél itt is nagy segítséget nyújtott az azonosítás során.

– A falu kivezető szakaszait és a település minden szükséges pontját figyeli – mondta.

Utunkat a szomszédvárban, Rábcakapin fejeztük be.

– Nemrég érkezett a jó hír, 1,8 millió forintot nyertünk a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére – közölte Szabó Ágnes polgármester. Itt is a fő területek, a bevezető útszakaszok lesznek a figyelem középpontjában, s bízik benne, még idén megvalósul a fejlesztés.

Erősítik a biztonságot, segítik a felderítést

A térfigyelőkkel kapcsolatban a rendőrségtől is kaptunk tájékoztatást.

„Az önkormányzatok – a jogszabályokban előírtak szerint – rendeletben határozhatják meg a kamerarendszerek telepítését. Amennyiben az adott város, község kéri, hogy a rend­őrség felügyelje az eszközök által rögzítetteket, úgy azt szerződésbe kell foglalni. A településeken alkalmazott térfigyelő kamerák segítik a közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítását, a bűn- és baleset-megelőzést, és támogatják a rendőrség bűnügyi tevékenységét. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azokon a helyeken, ahol térfigyelő kamerarendszer működik, javul a közbiztonság, emellett a településen élő lakosság szubjektív biztonság­érzete is növekedik.”

Végül egy számadatot is közöltek a regisztrált térfigyelők számáról: a rendőrség felmérése alapján a Rábaköz településein 373 kamera található.