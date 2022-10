A Fertőszentmiklós–Pamhagen (–Neusiedl am See–Wien Hbf) vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt november 2-től november 4-ig egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek Fertőszentmiklós és Pamhagen-Pomogy állomások között, valamint az érintett vonatok helyett Pamhagen-Pomogy és Neusiedl am See állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.

Egy vonat esetében nemcsak Neusiedl am See és Pamhagen-Pomogy, hanem Pamhagen-Pomogy és Fertőszentmiklós állomások között is pótlóbusz közlekedik. A Pamhagen-Pomogy állomásról továbbutazóknak Pamhagen-Pomogy állomáson másik autóbuszra kell átszállni, valamint az autóbusz Fertőszéplak-Fertőd vasúti megállóhely helyett Fertőd, Gránátos ház VOLÁNBUSZ megállóhelyen áll meg.

A vágányzár részleteiről bővebb tájékoztatás a mellékelt hirdetményből érhető el >>