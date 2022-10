– A beruházásra 10 millió forint állami támogatást kaptunk, az összköltség pedig meghaladja a 27 millió forintot – kezdte Radó Tamás atya. A hangosítás korszerűsítése mellett a közvetítés is jobbá vált a kamerák és projektorok megújulásával. A munkálatok három héten át tartottak. – Ez már igazi XXI. századi technológia, automata a kameraváltás, akkor kapcsol be a mikrofon, mikor elkezdjük a beszédet. Készíthető felvétel, lehetőség van a közvetítésre, és a kültéri hangszórás is megoldott. Érezhető a különbség, célzott a hang iránya, nincs visszhang beszéd közben – sorolta az előnyöket a plébános.

Az elmúlt évtizedben 116 millió forintot meghaladó összegből többek között megújult kívülről a Szent Anna-templom, a Sarlós Boldog­asszony-, vagy ahogy helyben ismerik, a házhelyi templom külseje és tetőzete, a Szent Anna-templom orgonája, megvalósult a tornyának a felújítása, most pedig a hangosítása. Az állami és az önkormányzati támogatás mellett jelentős volt a hívek önzetlen adománya, amiért ezúton is jár a köszönet.

A sornak itt nincs vége, ha Kapuvár templomait nézzük. Mint arról október derekán beszámoltunk, két jelentős beruházást is átadtak a Szent Sebestyén-templom kapcsán, melynek megújult a tetőzete és a tornya (Kisalföld, 2022. október 18.).

Radó Tamás atya mindenszentekhez közeledve is megfogalmazta gondolatait: – Mindenszentek ünnepén azokra az emberekre is emlékezünk, akik itt éltek a földön, életükkel kiérdemelték az örök életet, és az Istennél vannak, ők a szentek, akik közbenjárnak értünk – mondta, végül hozzátette, nemcsak a sírokhoz kell mennünk, a lelkiekről is kell gondoskodnunk áldozat felajánlásával, imádsággal, szentmisére járással.