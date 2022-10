A virágládákba tűzgyöngyvirágot és törzses babérmeggyet ültettek, az évelő növények egész évben díszítik az utcát. Az újabb belvárosi virágosításra dr. Fekete Dávid képviselői keretéből fordítottak megközelítően 4 millió forintot.

„2020 augusztusában kezdtük meg az Aradi vértanúk útjának virágosítását, ennek az volt az oka, hogy az itt élők és az itt dolgozó üzlettulajdonosok is kérték tőlem, hogy létesítsünk több zöld területet a környéken. Mivel itt nagyon magas a földben található közművek száma, szakemberekkel konzultálva, ezekre a nagyméretű virágládákra esett a választásunk” – mondta dr. Fekete Dávid.

Prédl Antal, a Győr-Szol Zrt. vezérigazgatója elmondta, nagy örömmel vették a képviselői kezdeményezést, hisz a szolgáltató cég egyik fő célja a szebb és élhetőbb Győr kialakítása. Ebben a törekvésben pedig fontos szerepet kapnak a közterületi növények is. A vezérigazgató elmondta azt is, hogy a cég szakemberei ellátják majd a frissen elhelyezett növények gondozását is, ám ha a környék lakói úgy látják, hogy valamelyik virágkonténernek például vízre volna szüksége, bátran öntsenek rá egy-egy palackkal.

Korábban hasonló virágládák már kerültek ki a belvárosi utcákra, számuk bővítésének köszönhetően még virágosabbá válik az Aradi vértanúk útja.

Ugyancsak a belvárost, kiemelten a Szent István utat díszíti az a negyven nagyobb méretű, automata öntözővel ellátott virágláda, melyet még 2019-ben helyeztek ki az utak mellé. Emellett több városrészben található még nagy számban növénytartó edény, azokon a helyeken, ahol nincs lehetőség ágyások kialakítására.