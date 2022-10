A helyszíni EKG felvétel nagyban segíti az ellátást házi gyermekorvosi rendelőnkben, hiszen értékes diagnosztikai eszköz mind a Covidhoz köthető szívizomgyulladás, mind a post-covid szindróma légszomj és mellkasi fájdalom tüneteinek pontosabb diagnosztizálásában is - hogy csak néhány most aktuális megbetegedést említsek. A K&H gyógyvarázs pályázatán elnyert berendezéssel jó minőségű EKG felvételt tudunk készíteni, amely akár elektronikusan is továbbítható a gyerekkardiológus felé, ezáltal könnyebbé és gyorsabbá téve a páciensek kivizsgálását