Az biztosan állítható: sok ezer forintot sem sajnálunk kiadni azért, hogy néhány napra díszbe öltöztessük szeretteink nyughelyét. Ám mindenszentek közeledtével emelkedik a temetői lopások száma is. Halottak napja előtti körképünkben a rendőrség tippeket ad arra, hogyan őrizhetjük meg értékeinket. Sári Viktória, a győri nádorvárosi temetőnél található Bécsi Virág üzletvezetője azzal kezdte, hogy szinte havonta kell árat emelniük a költségeik növekedése miatt. Sok vásárló éppen ezért azt a taktikát választja, hogy előre kifizeti a koszorú árát, aztán majd egyszer érte jön. Az üzlet különlegessége, hogy drága, látványos sírdíszeket is kínál, 17 ezertől 45 ezer forintosig. A vásárlók keresik náluk az elemes mécseseket is, de azért a lánggal égő még mindig népszerűbb.

– Nem érezzük azt, hogy takarékoskodnának a vásárlók. Akik vidékről vagy Budapestről érkeznek, azok nagy része már az előző hétvégén ellátogatott a temetőbe, a győriek maradnak a mostani hosszú hétvégére – jegyezte meg Sári Viktória. Hozzátette: Hollandiában sok termelő kénytelen kidobni a virágok egy részét, mert nem tudja eladni – a piac szűkülése viszont további áremelést generál. Megjegyezte: a hagyományos tobozkoszorúkat inkább csak az idősebbek keresik.

Nagy a felhozatal temetői díszekből

A virágboltok mellett a soproni piacon is nagy a felhozatal koszorúkból, temetői díszekből és krizantémokból. A kisebb koszorúkat 1000–1400, a közepeseket 1900–3000, a nagyobbakat 4900–6000 forintos áron kínálják. Vannak egyedi, különleges díszek is, ezek ára magasabb. Vágott krizantémmal nem találkoztunk, a cserepeseket mérettől és fajtától függően 750–1200–4000 forintért lehet megvásárolni.

– Alaposan körülnéztem a városban, több elárusítóhelyen és virágboltokban is, de szerintem itt, a piacon a legváltozatosabb a felhozatal és az árak is itt a legkedvezőbbek – mondta Bella Ferencné, aki egy díszt már kiválasztott, de még nézelődik, mert többre is szüksége van. – Nem a méretet nézem, hanem azt, hogy szép legyen a formája, és a színei harmonizáljanak a síremlékkel – tette hozzá.

Érezni a spórolást– Érezni a spórolást. Korábban a család minden tagja készíttetett egyet, most jó, ha az egész família rendel egyetlen koszorút. Kevésbé is népszerűek, helyettük a vevők inkább fenyőtálakat kérnek, amelyek tartósabbak, ugyanis akár karácsonyig kint maradhatnak a sírokon – nyilatkozta a Kisalföldnek Gál György, a soproni Eszti Virág vezetője.

– A piac már nem engedi a további jelentős áremelést. Egy apró dísz, ami korábban 20–50 forintba került, most a négyszerese; az alapanyagként szolgáló fenyő mázsája is húszezerről harmincezerre nőtt. Így mostanában sokszor aluldekoráltak a koszorúk.

Gál György hozzátette: krizan- tém, rózsa vagy csokros szegfű: mindegy, csak fehér legyen. Halottak napja körül ez a legfontosabb. A krizantém, a nagy fejű drablé lassan kimegy a divatból, helyébe a kisebb fejű, pomponvirágzatú lép, könnyebb is kezelni. A kereszt és a szív alakú mohakoszorú most a sláger. A gyűrűset főleg az urnások kedvelik, hiszen kis helyen elfér.

Széles kínálattal

– Az alapanyagok drágultak, ez a termékek árában is visszatükröződik. Viszont igyekszem mindenből az olcsóbbtól a drágábbakig több kategóriát kínálni. A vágott krizántémok ára 500–900 forint között van, a cserepesek 1000–4200. A koszorúkat 1300–4000 forintért kínálom, a sírdísz díszítéstől függően 2500–7000 forint. Kaspós díszeket is készítek művirággal, szárazdísszel, angyalkákkal, ezek 3700 forintnál kezdődnek – sorolta Kozáriné Váradi Enikő, aki Mosonmagyaróváron a Feketeerdei úti temető melletti virágboltot vezeti. Mint mondta, a multik konkurenciát jelentenek ugyan, de virágboltosként ő egyedi, kézzel készített díszekkel tud a vásárlók kedvében járni. – Mécsesekből is széles a választék, mintegy húszféle érhető el, 300-tól 3500 forintosig – tette hozzá.