A Széchenyi István Egyetem betonkenucsapata, a SZEnavis tizedik születésnapját vacsorával egybekötött alumnitalálkozóval „ülte meg” a Bridge Hallgatói és Oktatói Klubban. A rendezvényen részt vett a társaság színe-java az alapítóktól a jelenleg aktív hallgatókig. Pollák András, a SZEnavis alapítója és jelenlegi mentora köszöntőjében felidézte, hogy amikor elkezdtek betonkenu-építéssel foglalkozni, azt sem hitték volna, hogy a következő évben is készítenek egy hajót, nem hogy tíz év alatt 150 hallgató fordul majd meg a csapat kötelékében.

„Óriási fejlődésen mentünk keresztül a kezdetektől napjainkig. Az első hajónk 380 kilogrammot nyomott és 10 centiméter volt a falvastagsága, idén pedig ugyanezek a paraméterek 47 kilogramm és 3 milliméter voltak. Az első versenyünkön utolsók lettünk, azóta viszont többször is az élen végeztünk a Magyar Kupán, sőt 2018-ban elértük, hogy a viadal Győrbe, a Mosoni-Dunára költözzön. 2017-ben első magyar csapatként részt vettünk a németországi versenyen, ahol azóta is jelen vagyunk minden alkalommal. A harmadik évünkben az egyetem is elismerte a munkánkat, és a negyedik öntevékeny hallgatói kör lettünk az SZEnergy, a SZEngine és az Arrabona Racing Team mellett” – sorolta az eredményeket az alapító, aki egyben az egyetem Építőanyag-vizsgálati és Épületfizikai Laboratóriumának vezetője is.

Tíz év alatt a semmiből teremtettek közösséget a SZEnavis alapítói. Fotó: Májer Csaba József

Pollák András kitért arra is, hogy a Széchenyi-egyetem Menedzsment Campusa szolgáltatásának köszönhetően sikerült levédeni a SZEnavis Betonkenu nevet, így azt rajtuk kívül senki más nem használhatja. Folyamatban van a „A beton legyen veled!” szlogen és a logó védjegyesítése is.

A csapat történetéből számos epizódot ki lehetne emelni, de a legérdekesebb anekdota kétségkívül a 2014-es ráckevei Magyar Kupához kötődik. Szállítás közben ugyanis eltörött a versenyre készült hajó, így rögtönözniük kellett.

Fehérvári Imre (jobbra) a csapat evezőseként kezdte, jelenleg ő tölti be a csapatvezetői pozíciót. A fotó a 2019-es németországi versenyen készült. Forrás: SZEnavis

„Nem estünk kétségbe. Még út közben elindítottunk egy autót anyagért, és mire odaértünk a kempingbe, már ott is volt minden a helyszínen. Vittünk magunkkal zsalut, keverőt, reflektorokat, tehát gyakorlatilag felállítottuk ugyanazt a rendszert, mint amivel a laborban dolgoztunk. Megkevertük a betont, kiöntöttük, hajnali kettő körül elkezdett kötni. Másnap mi mérlegeltünk utoljára, hogy minél tovább bent tudjon maradni a zsaluban. Mire a vízre kellett tenni, addigra minden rendben volt, és végül harmadikként zártuk a versenyt” – mesélte a csapatot összekovácsoló esetet Pollák András.

„Fontos, hogy a hallgatók a gyakorlatban is találkozzanak a technológiával. A SZEnavisban ezt megtehetik, amit egyedülálló lehetőségnek tartok” – tette hozzá Hegedűs Csaba, aki egyébként óraadóként is dolgozik a Széchenyi István Egyetemen. „Kevesen tudják, de a víz után a beton a legtöbbet felhasznált anyag a világon. Érdemes vele foglalkozni” – hangsúlyozta.