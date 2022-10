Pályázatokkal támogatott fejlesztéseken van túl a potyondi önkormányzat. Elkészült többek között egy járdaszakasz a Szabadság utcában, és a Szélkertaljai út felújítása, aszfaltozása is megtörtént mintegy 300 méteren. Azon a területen napelemekkel működő lámpákat is felszereltek, hogy a közvilágítás is rendben legyen. Molnár Vilmos polgármester tájékoztatta a Kisalföldet a részletekről.

Potyondon mindig nagy hangsúlyt helyeztek a temető állapotára. Rendezett a sírkert, felújították korábban a kerítést, parkosítottak is, illetve a közelmúltban a ravatalozó rekonstrukciója is befejeződött. Az önkormányzat munkatársai is sokat dolgoznak, de a helyiekre is lehet számítani. Molnár Vilmos mindig büszkén mondja el, hogy az önkormányzat kiválóan működik együtt a civil szervezetekkel, a tűzoltókkal és a Potyondért Egyesülettel, így az összefogásnak köszönhetően tudják rendben tartani a területet.

Sikeresen pályáztak a templom felújítására, 15 millió forintot kaptak.– Ezeket a fejlesztéseket a Magyar Falu Program támogatta, miként a boltunk újranyitását is. Célegyenesbe érkezett a beruházás, bízunk benne, hogy a közeljövőben már ott vásárolhatunk – fogalmazott Molnár Vilmos. A további tervekről elmondta: újabb járdaszakasz rendbetétele van napirenden. – Egy kétszáz méteres szakaszról van szó, amit majd jövőre, tavasszal építünk meg. Benyújtottunk pályázatot a faluház kultúrtermének felújítására is, illetve szeretnénk könyvtárunk épületét is felújítani.

A LEADER-programban egy községi kemence, valamint bográcsozó kialakításának támogatását kértük, a pályázat bírálat alatt van, bízunk a sikerben. Ez egy közösségi tér lenne, ahol kisebb rendezvényeket, de akár családi, baráti összejöveteleket is meg lehetne tartani. A játszótér mellett van erre alkalmas területünk. A polgármester még elmondta: a potyondi római katolikus egyházközség sikeresen pályázott a templom felújítására. 15 millió forintot kaptak, ami a külsőre lesz elegendő. – Egy újabb pályázattal majd a belsőhöz is szeretnék segítséget kapni – fejtette ki a községvezető.