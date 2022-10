Az ünnepélyes aláíráson dr. Oravecz Márton, a Nébih elnöke kifejtette: egy keretmegállapodás akkor látja el szerepét, ha azt konkrét tartalommal, közös projektekkel töltik meg a felek. Ez a Széchenyi István Egyetem és a hivatal számára nem fog nehézséget okozni, hiszen számos területen tudnak kapcsolódni egymáshoz. „Nagy örömmel csatlakozunk a partnerséghez, és természetesen szívesen járulunk hozzá a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál rendelkezésre álló szakmai tudással és tapasztalattal a korszerű oktatáshoz” – emelte ki az elnök.

Dr. Kovács Zsolt, az egyetem kancellárja elmondta, ezek az együttműködések az intézmény stratégiai céljainak elérését segítik. Hozzájárulnak a nemzetközi versenyképességéhez, a gyakorlatorientált képzés fejlesztéséhez, az ipari és piaci igények kiszolgálásához, közös kutatás-fejlesztési programok lebonyolításához. „A jó minőségű, biztonságos és nyomon követhető élelmiszer előállítása nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is fontos stratégiai cél. Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karunk kiváló kutatókkal tudja támogatni ezt a törekvést, de egyetemünk más területeken is be tud kapcsolódni ebbe a munkába, akár a digitalizáció, az ipar 4.0 vagy épp az automatizálás témakörében is” – hangsúlyozta.

Dr. Kovács Zsolt, dr. Oravecz Márton, dr. Szalka Éva és dr. Filep Bálint a megállapodás aláírását követően. Fotó: Májer Csaba József

Dr. Szalka Éva, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja hozzátette: eddig is voltak közös kutatásaik a Nébih-hel, de az együttműködési megállapodás még szorosabbra fűzi a kapcsolatot. „Az elmúlt évek megmutatták, hogy mekkora szükség van napjainkban a jó minőségű és megfelelő mennyiségű élelmiszerre. Ez az együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy még előrébb lépjünk a biztonságos élelmiszer-termelésben, ennek oktatásában, illetve a témába vágó új kutatási területek elindításában” – húzta alá a dékán. Kiemelte, a partnerség lehetőséget ad közös konferenciák, előadássorozatok elindítására, amelyek a szélesebb társadalmi rétegek felé is be tudják mutatni, miért fontos a minőségi alapanyag és a minőségi élelmiszer fogyasztása.

Az együttműködési megállapodást dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke, dr. Oravecz Márton, a Nébih elnöke és dr. Kovács Zsolt, az egyetem kancellárja látta el kézjegyével. A felek célja, hogy a keretmegállapodást minél több területen töltsék meg közös projektekkel, legyen szó a magas színvonalú szakemberképzésről, oktatásfejlesztésről, kutatás-fejlesztési együttműködésről vagy éppen élelmiszer-biztonsági képzésekről, közös programokról.