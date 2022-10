A szervezők kérésére a NAV megyei szervezete is képviseltette magát a rendezvényen, és beszámoltak a pandémia utáni gazdasági helyzetről, többek között az új KATA törvényről. Az előadások között szó volt arról, miként lehet befektetni a női start- up vállalkozásokba, beszéltek a pandémia hatásáról a munka és a magánélet egyensúlyára, arról hogy a mentális egészség a vállalkozás egyik kulcsa, és arról is miben érinti a generációváltás az anyákat. A pódiumbeszélgetések mellett a női vállalkozók tapasztalatokat cserélhettek, és kapcsolatokat építhettek.

A hiteles, szakmai információkon alapuló, határokon átívelő programra V4 országbeli szakmai partnerek és vállalkozásvezetők is érkeztek. Többek között jelen volt Csehország magyarországi nagykövete is, aki a hazánkon kívüli női vállalkozók helyzetéről is beszélt.