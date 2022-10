– Folytatódnak a rendőrségi bűnmegelőzési programok. Az óvodákban zajlik az „Ovizsaru”, az általános iskolákban a „Dada”, a középiskolákban pedig az „Ellenszer” és az „Iskolai bűnmegelőzési tanácsadó” program. Utóbbinál a diákok, tanárok által igényelt témákban tartunk elő- adásokat. A cél, hogy rajtam mint bűnmegelőzési tanácsadón keresztül a gyerekekhez, szülőkhöz, tanárokhoz minél több bűnmegelőzési információ eljusson, azért, hogy ne váljanak se bűncselekmény áldozataivá, se elkövetőivé – emelte ki Varga András rendőr százados, a Kapuvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója, majd folytatta:

– Van egy drogprevenciós program is, a „Szülők és a családok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” névvel. Ha valakinek kábítószerrel, függőséggel kapcsolatos kérdése van, felteheti a kijelölt drogprevenciós összekötőnek. Név nélkül is kérdezhet, nem kell megneveznie, kiről van szó – mondta a százados.

Egy, a gyerekek körében népszerű szenvedélyről is beszélt, az Elf Barról. – Ez egy egyszer használatos cigaretta. Egyre inkább terjed a fiatalok körében is, annak ellenére, hogy Magyarországon illegális, nem engedélyezett a használata. Könnyedén beszerezhető. Az Elf Bar-kereskedelemért 5–500 millióig szabhatnak ki bírságot, a fogyasztóira pedig a NAV róhat ki jövedéki bírságot. Mivel nem ismert a pontos élettani hatása, kockázatot vállal az, aki fogyasztja – jegyezte meg Varga András.

A rendőr századossal az internethasználatról is beszéltünk, ezúttal az online térbe felkerülő képekre helyezve a hangsúlyt, melyről hasznos tanácsként elmondta, hogy senki ne tegyen fel vagy küldjön magáról olyan képet, amit nem szeretne egy harmadik félnél meglátni, és itt most kifejezetten az intim fotókról van szó. Visszaélésre, zsarolásra adhat okot, de megszégyenítés céljául is szolgálhat. A szülők felé kérés, hogy ellenőrizzék a gyerekek netes tevékenységét.

A baleset-megelőzésre is kitértünk. Az iskolák környékén az autósok fokozott figyelemmel közlekedjenek. Végül a baleset elkerülése érdekében az előzés öt szabályát ismertette a százados.

– Meg kell győződni arról, hogy a mi előzésünket nem kezdte meg másik jármű, az előttünk haladó jármű nem jelzett előzési szándékot. Az előzés során a szemközti sávban annyi hely áll rendelkezésre, hogy a szembejövő forgalmat ne zavarjuk. Megfelelő oldaltávolságot kell tartani és meg kell lenni a megfelelő sebességkülönbségnek ahhoz, hogy az előzést végre tudjuk hajtani és annak befejezése után biztonságosan vissza tudunk térni a saját sávunkba.