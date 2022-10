A Soproni Egyetem és a Tanulmányi Erdőgazdaság által tervezett Faipari és Erdészeti Tudományos és Innovációs Park lesz az első, egyetemi-vállalat konzorciumban létrejövő Science Park Magyarországon, amely két stratégiai ágazatban is rendelkezik a környezeti és az üzleti fenntarthatóságot hosszú távon biztosító szakértelemmel. A tervezett tudományos és innovációs park felvételt nyert a rangos, spanyolországi központú International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) nemzetközi szervezet tagjai közé.