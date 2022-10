Az országban hat helyszínen zajló esemény Nyugat-Dunántúli megállóján Orosz György humorista konferálta a megnyitót. Veisz Imre, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület főtitkára elmesélte, hogy egy szerelő vette rá hajdan a pályára, aki élményszerűen tudott beszélni arról, amit csinál.

Az egyesületnek egyébként Hidethe pain Herold, azaz Arató András is tagja, aki rendszeresen jár is a pályaválasztó rendezvényekre, most más kötelességei elszólították. Danyi Vilmos az esemény ötletgazdája azt mondta, nem hisz abban hogy léteznének fiús vagy lányos szakmák, tud olyan fiatal hölgyről, aki addig készült a szépségiparba, míg el nem jött a Mi a pályára - azóta műszaki szakon tanul.