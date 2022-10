A Magyar Vöröskereszt kivezető programja támogatja a családokat az önállósodás útján, viszont megvannak a feltételei. A gyermekeknek iskolába, a munkaképes nagykorúaknak munkába kell járniuk. Emellett bizonyos összeget meg kell spórolniuk a későbbi boldoguláshoz. Az alap tisztálkodási és tisztítószereket, élelmiszereket a Vöröskereszt továbbra is biztosítja számukra, az ezen felüli szükségleteket a saját jövedelmükből gazdálkodják ki. A gyerekek számára az iskolákban az étkezés ingyenes maradt. A tanszereket, eszközöket, a testnevelés-felszerelést a szervezet vásárolta meg.

A vöröskeresztesek jogi és munkaügyi tanácsadást tartanak, nyelvtanfolyamot szerveznek és folyamatosan közvetítik az álláslehetőségeket az itt élő ukránoknak.

– Továbbra sem engedjük el a családok kezét. Ugyanakkor rendszeresen ellenőrizzük is őket, hogy betartják-e a házirendben előírtakat, hiszen fontos a rend, a tisztaság és a fegyelem is. Jogi és munkaügyi tanácsadást tartunk, közvetítjük az álláslehetőségeket, az ukránul beszélő menekülteknek pedig nyelvtanfolyamot biztosítunk – hangsúlyozza Kun Szilvia. Hozzátette: a kivezető program országos, abban viszont egyedülálló a megyei szervezet, hogy a menekülteket nem tömegszállásokon, hanem családi házakban helyezték el. Azt is megtudtuk, hogy év végéig biztosított a lakhatásuk, a házak bérleti díját és rezsiköltségét is a Vöröskereszt finanszírozza.

Anikó négy gyermekével, édesanyjával és annak két gyermekével menekült a háború elől Magyarországra. Mint mondja, nagyon hálás mindazért, amit a családja kapott.

– Itt biztonságban érezzük magunkat, úgy tervezzük, hogy Magyarországon kezdünk új életet. Figyelemmel követem az otthoni történéseket, és nem jók a hírek, amiket hallok, olvasok. Most átmenetileg nincs munkám, ezért az én feladatom, hogy rendben tartsam a házat, mossak, főzzek és takarítsak. A gyerekek nagy kedvence a burgonya és a tésztaételek – fejtette ki Anikó, aki örömmel mutatta meg új otthonukat.

– Mindenkinek van szobája. Örülünk, hogy végre ágyon aludhatunk és nem a földön, matracokon – tette hozzá.

– A háborús helyzetben a leghátrányosabbak a gyerekek és az édesanyák, így rájuk nagyobb hangsúlyt fektetünk. A nyári táborok és kirándulások után november 2–6. között Szolnokra látogatunk velük a Hétcsoda Élménytáborba. Különféle programokon, interaktív élményterápiás foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, és ismerkedhetnek meg egymással, illetve magyar gyermekekkel egyaránt.