Az energiaválság miatt több - még nem hivatalos - kényszerintézkedési terv is napvilágot látott a Győri Szakképzési Centrumhoz tartozó oktatási intézményeivel kapcsolatban, amelyek közt például a Bercsényi technikum épületének átmeneti bezárása és a Baross iskolába költözése is szerepelt. Simon Róbert Balázs országgyűlési képvisel a Győr Klímaexpo megnyitóján szombaton arról számolt be, hogy a jövő héten egyeztetnek az államtitkársággal, a szakképzési centrummal, és a termálkút üzemeltetőjével, hogy kiderüljön, jogi és technikai szempontból lehetséges-e a Bercsényi fűtését újra termálvízzel működtetni.

– Megkezdődik a szakmai vizsgálata annak, hogy a középiskola ismét visszaköthető-e a termálvízre, hogy ellátható legyen róla az épület hűtése és fűtése. Ez a tanítás költöztetését is feleslegessé teheti - mondta Simon Róbert Balázs. Ehhez kapcsolódóan hozzátette: a közelben három termálvizes kút található, a szigetcsúcson pedig további két hidegvizes kutat fognak fúrni, hogy a 63 fokos termálvizet a megfelelő hőmérsékletre visszahűtsék például az épülő vízi élménypark számára, illetve hűtés-fűtés céljára.

A képviselő visszaemlékezett, hogy sok évtizedig nem volt alternatíva a termálvíz az olcsó gázzal szemben, ezért például az olimpiai sportpark építésekor sem volt szempont a szomszédban található termálkút. Most azonban az eddig elhanyagolt technikák segíthetnek az energiaválság kihívásaira választ adni.

További információk a Bercsényi iskola sorsával kapcsolatban az egyeztetéseket és a próbaüzemet követően, másfél-két hét múlva várhatóak.

Nyitókép: Google Street View