- Győr 20 milliárdos TOP-os pályázati kerettel rendelkezik, melynek egyik utolsó beruházása ez a bölcsőde fejlesztés. A Szalay utcában modern, 86 férőhelyes intézmény épül, aminek a tetejére napelemeket telepítenek, hogy gazdaságosabb legyen az üzemeltetése. A projekten magyar és győri kivitelezők dolgoznak, ezzel is támogatva a hazai építőipart. A tervek szerint jövő év őszén adjuk át a bölcsődét - fejtette ki Simon Róbert Balázs.

- A jövő generációjának építünk új bölcsődét, amihez helyi és országos szintű összefogás kellett. Közös célunk, hogy a város és körzete fejlődjön, ezzel a beruházással pedig ezt garantálni tudjuk. Válságos időkben be kell osztanunk a pénzünket és el kell döntenünk, hogy egy bölcsődét, óvodát vagy egy fürdőt üzemeltetünk. Ezen sokat nem is kell gondolkodni, hiszen az önkormányzatnak előbbi fenntartása kötelező, egy uszodáé, viszont nem. Fontos, hogy ilyen nehéz időszakban is tudunk fejleszteni és építeni, amit ez a beruházás is mutat - fogalmazott beszédében dr. Dézsi Csaba András.