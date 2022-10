A történész szakember elmondta, hogy a hazai kommunista típusú egyházüldözést három időszakra lehet elkülöníteni. Az első az 1945-ben a szovjet hadsereg és félkatonai szervezetek által végrehajtott katonai jellegű megtorlások voltak, melyek során a szovjet katonák az elnyomó és megszálló fegyveres hatalmat ötvözték a kommunista ideológia adta iránymutatásokkal. E megtorlás egyik fontos esete volt Apor Vilmos győri püspök vértanúsága.

A második időszakot 1948-tól 1956-ig datáljuk, amikor is a fokozatosan kiépülő, majd az ország irányítása felett abszolút hatalmat szerző kommunista párt a hazai történelmi egyházak teljes felszámolását tűzte ki célul. E korszak meghatározói voltak a sztálini típusú koncepciós perek, melyek segítségével koholt vádak alapján szinte bárkit bebörtönözhettek vagy kivégezhettek. E korszak emblematikus példája Mindszenty József hercegprímás 1949-től éveken át tartó bírósági pere, lelki és fizikai kínzása, valamint bebörtönzése volt.

A harmadik fejezete a kommunista egyházüldözésnek az 1956 utáni időszak volt. Az 1956 és 1958 közötti időszakot lehet a sztálini típusú módszerek folytatásaként is értelmezni, hiszen módszereiben és brutalitásában nem tért el annak eszköztárától. E mellett a kádári megtorlás az ellenforradalom kirobbanásának is fő okozói közé sorolta be a klerikális reakciót. 1958 után a konszolidáció, illetve a puha diktatúra éveiben az egyházellenesség továbbra is állami szintű politikai irány maradt, azonban módszereiben fokozatosan tért át a „puha”, kevésbé látható és érzékelhető „megoldások” irányába.

Arató György kifejtette, hogy az egyházak üldözését, mint elnyomó hatalmi gépezetet a történelem során sok uralkodó és hatalmi entitás próbálta a maga által kitűzött célok elérésre fordítani.